FUERTES LLUVIAS azotan CDMX: AICM detiene aterrizajes y despegues HOY 12 de agosto

Ciudad de México.- Las fuertes lluvias de esta noche causaron severas afectaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 'Benito Juárez'. Ante esto, el inmueble volvió a suspender temporalmente sus operaciones de aterrizaje y despegue, al menos durante la madrugada de este martes 12 de agosto de 2025.

Esta medida, que representa la segunda interrupción en menos de tres días, se aplicó desde las 02:13 horas, tiempo local, con el objetivo de desalojar el exceso de agua acumulada en el área operativa. De acuerdo con el comunicado emitido en redes sociales por la administración del aeropuerto, la suspensión fue ordenada por la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad de las maniobras.

El AICM suspendió operaciones este martes 12 de agosto. Foto: Twitter

Inicialmente se estimó que las operaciones podrían reanudarse alrededor de las 06:00 horas; sin embargo, a las 07:30 horas, no se ha confirmado la normalización total del servicio.

El AICM precisó que personal especializado realiza labores de desalojo de aguas pluviales para recuperar la capacidad de operación lo antes posible. Mientras, instó a los pasajeros a mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos y evitar contratiempos.

Esta suspensión ocurre apenas dos días después de que, la tarde-noche del domingo 10 de agosto, se registrara otra afectación significativa que paralizó vuelos y despegues por aproximadamente cuatro horas, también derivada de las condiciones climatológicas adversas.

En paralelo, a las 02:28 horas de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió Alerta Roja por lluvias intensas en las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza. Asimismo, se activó la Alerta Naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan, debido a la persistencia de precipitaciones de fuerte intensidad.

La acumulación de agua en diversas zonas ha provocado encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital durante la mañana, lo que ha complicado la movilidad y generado afectaciones adicionales en vialidades y transporte público. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, consultar información oficial y, en el caso de los viajeros, verificar las condiciones antes de dirigirse al aeropuerto.

Fuente: Tribuna