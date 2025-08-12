¿Hay Contingencia HOY? Consulta el programa Hoy No Circula del martes 12 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 12 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula se mantiene en operación normal en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Estas restricciones se aplican de lunes a viernes y se ajustan únicamente en caso de activarse una Contingencia Ambiental. ¿Es el caso este día?

Programa Hoy No Circula del martes 12 de agosto de 2025

De acuerdo con el reporte emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a través de sus canales oficiales, para este martes no hay alerta ambiental ni Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono y partículas contaminantes se encuentran dentro de los límites establecidos por la norma ambiental. Por lo tanto, las reglas de circulación seguirán su curso regular.

Programa Hoy No Circula del martes 12 de agosto. Foto: CAMe

De acuerdo con las disposiciones vigentes del programa, este 5 de agosto no podrán circular los vehículos con engomado color rosa, cuya terminación de placas sea 7 u 8, y que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. La restricción está vigente desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Es importante planear los desplazamientos con anticipación, ya que las autoridades capitalinas realizarán operativos de vigilancia durante todo el día para verificar que se cumplan las normas establecidas.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automotores están sujetos a las restricciones del programa. Los siguientes vehículos están exentos de la medida:

Aquellos que portan holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con placas de discapacidad

Unidades destinadas a transporte escolar

Transporte de productos perecederos

Vehículos que trasladan residuos peligrosos

Automotores utilizados por autoridades de seguridad pública

Unidades de protección civil y servicios de salud

Vehículos que operan con gas natural

Unidades dedicadas al servicio urbano o público

Si tu auto se encuentra en alguna de estas categorías, podrás circular sin restricciones este martes.

Multas por incumplir el programa

En caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los conductores se exponen a multas económicas. En la CDMX, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) están facultados para detener y sancionar a quienes infrinjan el programa.

La sanción equivale a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 representa una multa que puede ir de $2,262.80 hasta $3,394.20 pesos, considerando que la UMA diaria es de $113.14 pesos. Es fundamental acatar las disposiciones para evitar afectaciones económicas.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)