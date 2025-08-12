Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3982 de hoy martes 12 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es martes 12 de agosto de 2025 de Sorteo Mayor en la Lotería Nacional. ¿Crees tener suerte? Si es así, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3982, que hace alusión a los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc; la Lotería Nacional conmemora este hecho señalando: "sigue siendo símbolo de valentía, dignidad y resistencia". Recuerda que el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es celebrado todos los martes y puedes ganar 21 millones de pesos en tres series; aquí te compartimos todos los detalles y los números que salieron con premio.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3982

Premio Mayor 21 millones de pesos:

17834

Segundo premio 2,550,000 pesos:

43970

Tercer premio 900,000 pesos:

09148

Cuarto premio 240,000 pesos:

55114

Quinto premio 240,000 pesos:

43223

Sexto premio 240,000 pesos:

39805

Séptimo premio 240,000 pesos:

05126

Octavo premio 120,000 pesos:

19896

Noveno premio 120,000 pesos:

39161

Décimo premio 120,000 pesos:

41050

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

40292

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

18670

Los resultados de hoy 12 de agosto

¿Cuánto se puede ganar en el Sorteo Mayor?

En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de cada tres participantes resulta premiado.

Si compraste las tres series completas , podrías obtener el premio mayor de 21 millones de pesos .

, podrías obtener el . Si adquiriste una sola serie, podrías ganar hasta 7 millones de pesos.

En caso de haber comprado un solo cachito, el premio máximo al que puedes aspirar es de 350 mil pesos.

¿Qué conmemora el Sorteo Mayor de hoy 12 de agosto?

Este Sorteo Mayor conmemora los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc. El boletín informativo de la Lotería Nacional dice lo siguiente: "Hoy es recordado como un héroe del México prehispánico, cuya figura ha sido inmortalizada en el arte, como en el mural Epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, donde aparece como un águila descendente, símbolo de su espíritu combativo". Además, señalan que recordar la muerte de Cuauhtémoc es una forma de reconocer el valor de las raíces mexicanas y rendir homenaje a la historia indígena de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui