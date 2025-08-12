Pronóstico del clima en México: Intensas LLUVIAS y temperaturas extremas hoy 12 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 12 de agosto de 2025, gran parte del territorio mexicano experimentará condiciones climáticas contrastantes, con fuertes lluvias en varias entidades y temperaturas extremas en el norte del país. El monzón mexicano, en interacción con diversos sistemas atmosféricos, será el principal responsable de un panorama meteorológico que combina precipitaciones intensas, descargas eléctricas, granizadas y un calor sofocante en zonas costeras y del norte. ¡Aquí todos los detalles!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes 12 de agosto el sur de Sinaloa y Nayarit registrará lluvias puntuales intensas, acompañadas de actividad eléctrica y posibilidad de granizo. En el noroeste, se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes, mientras que en la península de Baja California las lluvias serán aisladas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, sumado a una vaguada en altura y la entrada de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México, provocará lluvias intensas en Jalisco y Colima, así como fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sur del país. En el sur, la Onda Tropical Número 21 recorrerá Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones de gran intensidad.

Su interacción con una vaguada en altura en la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano ocasionará lluvias fuertes en la región, así como en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante la mañana, se prevé un ambiente templado en gran parte del país, con nublados y lluvias intermitentes en el occidente, sur y sureste. Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla presentarán temperaturas mínimas de 0 a 5°C.

En la tarde, se intensificarán las lluvias en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y granizo. Michoacán, Guerrero y Estado de México registrarán lluvias fuertes a muy fuertes. Las altas temperaturas continuarán en el norte y litoral del Pacífico, con valores superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, y de 40 a 45°C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante la noche, las precipitaciones persistirán en el occidente y sur del país, con riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones. En el noreste, las lluvias podrían reducir la visibilidad en carreteras y ocasionar caída de árboles y anuncios por rachas de viento. En contraste, el sureste y la península de Yucatán tendrán lluvias moderadas, mientras que el norte del país conservará un ambiente muy caluroso.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)