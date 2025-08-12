SESNSP: Homicidios en México reportan baja del 25.3% en la administración de Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional. Este martes 12 de agosto de 2025, instruyó al Gabinete de Seguridad presentar los avances en la materia, en lo que va de su administración, la cual inició en octubre del año pasado. Los resultados serían satisfactorios para ella.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que los homicidios dolosos en México han registrado una disminución del 25.3 por ciento desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los homicidios en México van a la baja, según Gobierno de Sheinbaum. Foto: Internet

La funcionaria detalló que en septiembre de 2024 se registraba un promedio de 86.9 homicidios dolosos diarios, mientras que en julio de 2025 la cifra descendió a 64.9 casos por día. Esto representa una reducción promedio de 22 asesinatos diarios, lo que, dijo, refleja una tendencia sostenida a la baja.

"Esta disminución es resultado del trabajo coordinado entre instituciones y de las estrategias implementadas para reforzar la seguridad en todo el país", subrayó Figueroa, al mostrar gráficas que evidencian la caída en las cifras.

Asimismo, se puntualizó que el periodo comprendido de enero a julio de 2025, siete entidades concentraron el 51.5 por ciento de los homicidios registrados a nivel nacional: Guanajuato, con 11.96 %por ciento (mil 761 casos); Chihuahua, 7.2 por ciento (mil 069); Sinaloa, 7.2 por ciento (mil 063); Baja California, 7.1 por ciento (mil 052); Estado de México (Edomex), 6.6 por ciento (974); Guerrero, 5.9 por ciento (870), y Michoacán, con 5.6 por ciento (820).

Figueroa destacó que julio de 2025 se posicionó como el mes con menor número de homicidios dolosos desde 2015. Asimismo, puntualizó que los delitos de alto impacto registraron una baja de 20.8 por ciento entre octubre de 2024 y julio de 2025.

La funcionaria reiteró que las estrategias de seguridad se seguirán reforzando en las entidades con mayor incidencia, con el objetivo de mantener la tendencia descendente y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población. Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, agradeció a su Gabinete de Seguridad por presentar estas cifras.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'