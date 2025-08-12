Top 3 México: Sheinbaum va por Reforma Electoral, México podría acoger niños palestinos y 'Alito' denuncia a Maduro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Ya estás enterado de lo más importante del acontecer nacional? El Top 3 México de TRIBUNA es el lugar correcto para que estés al tanto de la información más relevante que está pasando en la República mexicana. Recuerda que este es un espacio patrocinado por Casa Ley, que siempre tiene las mejores ofertas para ti y tu familia. Este martes 12 de agosto te presentamos la selección de noticias más importantes; no dejes de leer.

Instalan Comisión para la Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará encabezada por Pablo Gómez; el proyecto tiene como objetivo convocar al pueblo a expresarse sobre la Reforma Electoral. Participan: Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, integrante de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente; Arturo Zaldívar, titular de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia.

México podría acoger a niños palestinos

Ante el conflicto en Gaza, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció y señaló que podrían brindar asilo a niñas y niños palestinos que queden huérfanos; afirmó que México está abierto siempre a temas humanitarios. "Está muy bien, si es necesario, por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto. Habría que ver; le encargo aquí a la secretaria (de Gobernación), con el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas", puntualizó la presidenta.

'Alito' denuncia a Maduro

Alejandro 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusándolo de vínculos con cárteles mexicanos y relación con políticos de Morena. "Acabo de presentar una denuncia formal de hechos a la vista en contra de Nicolás Maduro Moros, porque ha sido señalado de ser el jefe de un cártel, de estar vinculado en el tema del crimen organizado y con organizaciones terroristas", expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Fuente: Tribuna del Yaqui