Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 12 de agosto en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 12 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Álvaro Obregón, marcharán Familias Unidas Procali La Lomita desde el Camino Real a Toluca y Calle 10 s/n, Col. Cristo Rey; mientras que su destino será la sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Calle 10 y Canario s/n, Col. Tolteca. Llevarán a cabo una protesta en el marco del tercer aniversario del desalojo efectuado por autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón a los habitantes del predio irregular conocido como La Lomita, ubicado en la colonia Tlapechico.

Por su parte, en la alcaldía Coyoacán, en punto de las 11:00 horas, la Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENALLT-UNAM) se reunirá en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tendrá como objetivo la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Exigen que se continúe y amplíe la búsqueda de la estudiante de la carrera de Biología y senderista desaparecida el pasado 12 de julio, en las inmediaciones del Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Tráfico en CDMX hoy 12 de agosto

En cuanto a concentraciones, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 11:00 horas, el colectivo Pena sin Culpa se verá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico. Exigen que se resuelva el tema de la prisión preventiva oficiosa y se cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha declarado que dicha medida contraviene tratados internacionales sobre la libertad personal y el principio de presunción de inocencia.

Finalmente, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, durante el día, se concentrarán la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del estado de Guerrero en tres puntos distintos: primero, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER); después, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y, por último, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Exigen créditos agrícolas, apoyo a viviendas rurales y resolución de problemas hídricos.

Fuente: Tribuna