38.5 millones de personas están en situación de pobreza en México; esto revela el Inegi

Ciudad de México.- En México, la institución que se encargaba de realizar la medición de los niveles de pobreza de la población era el extinto Coneval, función que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha tomado en sus manos. Revelando al público la medición de pobreza multidimensional en México que corresponde al año pasado; según el comunicado, el 29.6 por ciento de las personas se encontraban en esta situación en 2024, es decir, tres de cada 10 personas.

Solo entre el 2022 y el 2024, el número ha disminuido de 46.8 a 38.5 millones, siendo 8.3 millones de personas las que han salido de este estrato de la población. Aun con las alzas de los salarios mínimos y los programas sociales, no todo es perfecto, puesto que el acceso a seguridad social continúa siendo la principal deuda. Por otro lado, entre los estados con mayor porcentaje de pobreza se encuentran los siguientes:

Chiapas, con 66.0 por ciento.

Guerrero, con 58.1 por ciento.

Oaxaca, con 51.6 por ciento.

Veracruz, con 44.5 por ciento.

Puebla, con un 43.4 por ciento.

Por el contrario, los estados con menor porcentaje de pobreza:

Baja California , con 9.9 por ciento.

, Baja California Sur, con 10.2 por ciento.

Nuevo León, con 10.6 por ciento.

Coahuila, con 12.4 por ciento.

Sonora, con 14.1 por ciento.

Se dice que en el 2024 el porcentaje de las personas en situación de pobreza extrema fue del 5.3 por ciento, lo que significó una baja de 9.1 a 7.0 millones de personas entre 2022 y 2024. Aunque se reiteró que las carencias sociales del año pasado se redujeron, el porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales subió del 37.9 en 2022 a 41.9 millones en 2024. Un ejemplo de ello es la carencia de acceso a servicios de salud, que fue de 44.5 millones de personas en 2024.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el reporte del Inegi, festejó la disminución de 8.3 millones de personas que salieron de esta condición durante ese periodo. "Vean la cifra del Inegi. El porcentaje de población en situación de pobreza se redujo a 29.6 por ciento; en 2018 era de 41.9 por ciento. Ya mañana detallamos", destacó la doctora en la mañanera del 13 de agosto desde el Palacio Nacional.

Siendo que los resultados serían dentro del periodo del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dicho periodo fue caracterizado por políticas de aumento al salario mínimo, así como la abertura de distintos programas sociales que se encontraban dirigidos a las personas dentro de los sectores más vulnerables. Para finalizar, aun con la disminución de los porcentajes, para muchos sigue saltando a la vista que falta mucho para eliminar la totalidad de carencias de la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui