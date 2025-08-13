Clima en México hoy 13 de agosto: Conagua pronostica LLUVIAS FUERTES y calor extremo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 13 de agosto de 2025 inicia con condiciones atmosféricas dominadas por el monzón mexicano y diversos sistemas que influirán en gran parte del país. Desde las primeras horas del día, la combinación de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, así como canales de baja presión e inestabilidad en niveles altos, propiciará un panorama climático variado, con lluvias fuertes, altas temperaturas y rachas de viento. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles el monzón mexicano, al interactuar con áreas de inestabilidad, generará lluvias muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en Sonora. En Baja California Sur se prevén chubascos, mientras que Baja California experimentará lluvias aisladas.

En el centro y oriente del país, un canal de baja presión favorecerá chubascos y precipitaciones que podrían alcanzar intensidad fuerte a muy fuerte en estados del norte, noreste y Mesa Central. La Onda Tropical número 21, desplazándose al sur de Michoacán, aportará humedad que derivará en lluvias fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

En el sureste, una vaguada en altura y el paso de la Onda Tropical número 22, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico, provocarán lluvias intensas en Campeche, así como muy fuertes en Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Hacia la tarde, el ambiente se tornará cálido a caluroso en la mayor parte del país, alcanzando niveles muy calurosos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevén temperaturas extremas, superiores a los 45°C, en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. A estas condiciones se sumará el desarrollo de nubosidad con lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte en varios estados.

Durante la noche, las lluvias más importantes se concentrarán en la península de Yucatán, el sureste y algunas zonas del centro y occidente. La humedad acumulada y las tormentas locales podrían ocasionar encharcamientos, deslaves en áreas montañosas y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Aunque las temperaturas descenderán, en entidades del norte y sureste se mantendrá la sensación térmica elevada debido a la humedad y el calor residual.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar precauciones por la reducción de visibilidad en carreteras, el riesgo de caída de árboles o anuncios por vientos fuertes y el potencial de inundaciones repentinas en zonas urbanas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)