Hoy No Circula miércoles 13 de agosto de 2025: ¿Hay Contingencia HOY en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- En plena mitad de semana, es importante que quienes tengan planeado viajar en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y zonas conurbadas verifiquen si su vehículo está sujeto a las restricciones del programa Hoy No Circula. Las autoridades ambientales confirmaron que no se ha activado la Contingencia Ambiental, por lo que el programa opera en su modalidad normal este miércoles 13 de agosto.

Programa Hoy No Circula del miércoles 13 de agosto: Restricciones activas

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los niveles de ozono y contaminantes están dentro de los límites legales; por tanto, no se aplica el Doble Hoy No Circula en ninguna de las demarcaciones incluidas en el sistema. Esto significa que solo se restringe la circulación a los automotores contemplados en el calendario habitual.

Programa Hoy No Circula del miércoles 13 de agosto. Foto: CAMe

Los vehículos que no podrán circular durante este miércoles son aquellos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4; y que cuenten con holograma 1 o 2. La restricción aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, tiempo del Centro de México. Si tu vehículo cumple con estos requisitos, deberás planear otra forma de transporte para evitar infracciones.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Por otro lado, los coches exentos del programa incluyen aquellos con hologramas 00 o 0, así como autos eléctricos e híbridos. También están exentos los vehículos utilizados en transporte escolar, funerarios, de salud, aquellos con placas de discapacidad, taxis, transporte público y vehículos de emergencia.

La medida de restricción aplica no solo en la Ciudad de México y el Estado de México, sino también en los municipios con convenio de la Megalópolis: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, así como los del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En el Edomex, el programa está vigente en 18 municipios, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, entre otros.

Es importante recordar que en caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los automóviles pueden ser retenidos por autoridades de tránsito y aplicarse multas que oscilan entre 20 y 30 UMAs, equivalentes a montos de alrededor de dos mil 200 a tres mil 400 pesos en 2025. Estas sanciones se aplican sin excepción, por lo que aunque alegues desconocimiento, la infracción corresponde.

Aunque se trata de una rutina semanal, las condiciones ambientales pueden cambiar rápidamente, por lo que es recomendable consultar diariamente la información oficial de la CAMe o de la Secretaría del Medio Ambiente local, para evitar sorpresas o sanciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)