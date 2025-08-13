Mujer trans exhibe en VIDEO a una oficial por negarle viajar en vagón exclusivo del Metro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que una mujer transgénero denunció un acto de discriminación por parte de una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), ya que no se le permitió el acceso al vagón exclusivo en la estación Merced, en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México. El hecho generó opiniones divididas entre los usuarios, inclusive, hubo quienes pidieron una sanción ejemplar contra la oficial.

La usuaria, identificada como Alexa, indicó que alrededor de las 10:30 horas llegó a la estación con dirección hacia Pantitlán y abordó en el área de andén destinada exclusivamente para mujeres. Sin embargo, la policía, identificada como Lira, le pidió que se retirara del lugar. Por su parte el STC informó que se realizará una investigación en torno al caso y, en caso de ser necesario, se aplicará una sanción correctiva debido a que la dependencia promueve la inclusión y el respeto a la diversidad.

Estás en un área restringida de mujeres... tú no eres mujer, tú eres un caballero. Esta es un área especial de mujeres", se escucha decir a la oficial Lira durante la grabación que realizó la denunciante.

Ante la indignación del caso, internautas solicitaron la intervención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y de las autoridades del Metro de la Ciudad de México. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que Alexa acudió con el jefe del sector para plantearle la problemática y que se le permitiera viajar en el área exclusiva para mujeres.

Lamentamos lo sucedido. Se llevará a cabo una investigación para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos y, en su caso, se aplicarán la sanción correctiva correspondiente. El Metro opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad. Invitamos a todas las personas usuarias a denunciar cualquier acto de discriminación por motivo de género que se presente en la red. Gracias por su reporte", respondió el Metro de la Ciudad de México a una cuenta de X.

¿Las mujeres trans pueden usar el vagón exclusivo de mujeres?

Desde hace algunos años, el servicio de las 12 Líneas del Metro de la Ciudad de México cuenta con vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años. Según datos recabados por El Financiero, la Gerencia de Atención al Usuario del Metro ha instruido al personal de seguridad para permitir el acceso a los vagones exclusivos a las personas transgénero y transexuales que asumen una identidad femenina.

Fuente: Tribuna del Yaqui