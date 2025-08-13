Profeco y Volkswagen emiten alerta por RIESGO en autos modelo 2010-2012

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Volkswagen de México emitieron un llamado urgente a revisión para más de seis mil vehículos de la marca alemana debido a un defecto grave en las bolsas de aire del lado del conductor. El aviso, registrado oficialmente como Llamado a Revisión 21/2025, afecta a seis mil 733 autos equipados con infladores Takata, conocidos mundialmente por presentar fallas que han ocasionado incidentes y lesiones en diferentes países.

Modelos afectados en México

CROSS FOX STD: 2010, 2011, 2012.

GOL CL AIRE STD: 2011 Y 2012.

GOL SEDÁN SPORT CV: 2011.

GOL SEDÁN CL: 2011.

GOL GT STD: 2011 Y 2012.

SAVEIRO, HIGHLINE CABINA EXTENDIDA: 2011 y 2012.

Riesgo detectado

Volkswagen advirtió que, en caso de accidente y activación del airbag frontal del conductor, existe la posibilidad de que se desprendan fragmentos metálicos del generador de gas del inflador. Esto representa un riesgo grave de lesiones para los ocupantes del vehículo y forma parte del recall global de los airbags Takata.

Revisión y reparación sin costo

Como medida preventiva, Volkswagen realizará la revisión de los vehículos y, en caso necesario, sustituirá sin costo el generador de gas del airbag en cualquier distribuidor autorizado. Los propietarios pueden verificar si su auto está incluido ingresando el número de serie (VIN) en:

www.vw.com.mx. 800 SERVI VW (7378 489). contacto@vw.com.mx. Revisión y reparación sin costo

Profeco informó que el llamado a revisión estará vigente hasta el 23 de junio de 2026, aunque recomienda acudir lo antes posible para prevenir accidentes. Este tipo de acciones busca reforzar la seguridad vial y evitar que fallas en sistemas críticos como las bolsas de aire pongan en riesgo la vida de los ocupantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui