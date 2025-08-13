Proyecto 'Olinia': México tendrá sus primeros autos eléctricos en 2026, confirma Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 13 de agosto, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que los primeros vehículos eléctricos producidos por la armadora nacional 'Olinia' estarán listos a mediados de 2026. El proyecto, desarrollado en Puebla, es considerado un paso histórico para la industria automotriz mexicana al ser la primera marca nacional dedicada a este tipo de tecnología.

Ante medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal destacó que en la iniciativa participan más de 100 científicos y especialistas que trabajan desde hace meses en el diseño y producción de estos automóviles. Subrayó que el objetivo es crear unidades adaptadas a las necesidades de los conductores mexicanos, con un precio más bajo que el de cualquier vehículo comercial de características similares.

Es un proyecto muy hermoso, son más de 100 científicos, tecnólogos que se encuentran ya en Puebla desde hace meses y su objetivo es tener los primeros vehículos ‘Olinia’ a mediados del próximo año, esa fue la tarea que les dimos", señaló la presidenta.

De acuerdo con la presidenta, los autos 'Olinia' serán completamente eléctricos, libres de emisiones contaminantes y podrán conectarse a cualquier toma de corriente convencional. Además, se realizó un estudio de campo para garantizar que el diseño y la funcionalidad respondan a los hábitos y condiciones de manejo en el país.

Presentan avances del proyecto 'Olinia'

En cuanto a los avances, Roberto Capuano, coordinador del proyecto, informó que el diseño final de los vehículos se dará a conocer en septiembre de este año. Explicó que el desarrollo de 'Olinia' ha unido a distintas instituciones y programas académicos con el objetivo común de lanzar un automóvil competitivo en el mercado nacional e internacional.

Capuano detalló que los modelos serán ligeros pero con la potencia suficiente para afrontar terrenos inclinados, característica pensada especialmente para la geografía de diversas regiones de la República Mexicana. De igual forma, indicó que el costo de operación será menor al de un automóvil a gasolina e incluso inferior al de una motocicleta, lo que podría convertirlos en una alternativa accesible para un amplio sector de la población.

Cabe señalar que este día se presentó el logo oficial de 'Olinia': El emblema de la marca es una liebre alebrije, inspirada en elementos de la cultura mexicana. Este símbolo representa inteligencia, aprovechamiento de energía, libertad y el impulso hacia la innovación tecnológica del país.

Fuente: tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'