VIDEO: Captan a una mujer mientras golpea a su novio con una tabla en plena vía pública

Campeche, Campeche.- El video de la agresión física por parte de una mujer hacia su novio se volvió viral en redes sociales. En el material se observa cómo, en medio de una fuerte discusión, la fémina golpea con una tabla al joven para luego romper los cristales del automóvil de quien presuntamente es su pareja sentimental. La acción generó debate entre los usuarios, quienes reprobaron el accionar de la atacante en este hecho registrado en la ciudad de Campeche.

De acuerdo con información revelada por la cuenta de X Qué Poca Madre, la fémina fue identificada como Edwina. En la grabación se puede escuchar que la implicada acusa al sujeto de haber golpeado ante el semblante atónito del individuo. Según los datos recabados, el hecho violento se registró sobre la Avenida Cuauhtémoc, ubicada en la capital del estado. Hasta el momento ninguna autoridad local o estatal se ha pronunciado al respecto.

La mujer identificada como Edwina, aseguró haber sido agredida por su pareja, sin embargo, el vídeo muestra cómo ella agrede al sujeto con un palo de madera y además toma una piedra para romper los vidrios de la camioneta roja. La fémina grita 'me está golpeando', pero en el vídeo se observa que el hombre nunca la agrede", escribió la cuenta dedicada a difundir reportes ciudadanos

La bautizan como 'Lady Alameda'

En un hecho similar registrado en la Alameda Central de la Ciudad de México, una mujer señaló a un adulto mayor de haberla acosado. El momento quedó grabado en video y en él se aprecia que la protagonista solicita la intervención de una oficial de policía que se encontraba en el sector. Elementos de la Policía de Género se presentaron en el sitio y no encontraron indicios ni testigos que confirmaran alguna conducta indebida por parte del anciano.

El suceso despertó la indignación y la molestia de miles de usuarios en redes sociales, quienes exigieron un castigo para la mujer por acusar falsamente al hombre. Inclusive, la molestia fue tal que algunos internautas exigieron la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el caso. Colectivos feministas reprobaron el actuar por parte de la ciudadana y explicaron que hechos como este desvirtúan la lucha social que la mujer ha realizado desde hace años.

