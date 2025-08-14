Clima en México HOY: Conagua alerta LLUVIAS intensas y calor extremo este jueves 14 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este jueves 14 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en México? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por trabajo o preparativos para el regreso a clases, es importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para este día. ¡Toma nota! Pues habrá altas temperaturas y lluvias fuertes esta jornada.

Advierten lluvias en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el monzón mexicano, reforzado por la entrada de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, será el principal generador de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste. La interacción de canales de baja presión y vaguadas en altura intensificará los chubascos, mientras que la Onda Tropical número 22 mantendrá actividad significativa sobre la Península de Yucatán y la región sureste.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará mayormente nublado en zonas del noroeste, occidente y sureste, con lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en áreas serranas. En contraste, estados del noreste y parte del altiplano central tendrán amaneceres despejados o con nubosidad parcial, pero con temperaturas frescas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde se prevén mínimas de 0 a 5 °C.

Al avanzar el día, la temperatura aumentará de forma considerable en el norte, especialmente en el noreste de Baja California, donde se esperan máximas superiores a 45°C. En Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los termómetros alcanzarán entre 40 y 45°C. Mientras tanto, el incremento de humedad y la interacción de sistemas atmosféricos propiciarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Morelos.

Al anochecer, las precipitaciones continuarán en buena parte del occidente, centro y sur, incluyendo la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Estas lluvias podrían reducir la visibilidad en carreteras y provocar acumulaciones de agua en zonas urbanas. Las temperaturas descenderán de manera ligera, pero se mantendrán cálidas en el litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán.

¡Toma precauciones! Y mantente a atento a los comunicados de Protección Civil.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)