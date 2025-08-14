CONAGUA

Clima en México HOY: Conagua alerta LLUVIAS intensas y calor extremo este jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto, México enfrentará lluvias muy fuertes y temperaturas que superarán los 45°C; aquí el pronóstico del clima íntegro

Ciudad de México.- ¿Este jueves 14 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en México? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por trabajo o preparativos para el regreso a clases, es importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para este día. ¡Toma nota! Pues habrá altas temperaturas lluvias fuertes esta jornada.

Advierten lluvias en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el monzón mexicano, reforzado por la entrada de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, será el principal generador de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste. La interacción de canales de baja presión y vaguadas en altura intensificará los chubascos, mientras que la Onda Tropical número 22 mantendrá actividad significativa sobre la Península de Yucatán y la región sureste.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará mayormente nublado en zonas del noroeste, occidente y sureste, con lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en áreas serranas. En contraste, estados del noreste y parte del altiplano central tendrán amaneceres despejados o con nubosidad parcial, pero con temperaturas frescas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde se prevén mínimas de 0 a 5 °C.

Al avanzar el día, la temperatura aumentará de forma considerable en el norte, especialmente en el noreste de Baja California, donde se esperan máximas superiores a 45°C. En Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los termómetros alcanzarán entre 40 y 45°C. Mientras tanto, el incremento de humedad y la interacción de sistemas atmosféricos propiciarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Morelos.

Al anochecer, las precipitaciones continuarán en buena parte del occidente, centro y sur, incluyendo la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Estas lluvias podrían reducir la visibilidad en carreteras y provocar acumulaciones de agua en zonas urbanas. Las temperaturas descenderán de manera ligera, pero se mantendrán cálidas en el litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán.

¡Toma precauciones! Y mantente a atento a los comunicados de Protección Civil.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)

 

