FBI localiza y entrega a México manuscrito de Hernán Cortés tras 30 años de desaparición

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigación (FBI), devolvió a México un manuscrito original firmado por Hernán Cortés, fechado el 20 de febrero de 1527, que permaneció desaparecido durante tres décadas. La entrega oficial tuvo lugar el miércoles 13 de agosto de 2025, en una ceremonia que marcó el cierre de una pesquisa internacional de más de un año.

Con casi 500 años de antigüedad, el manuscrito detalla el pago en pesos de oro común para financiar una expedición hacía las llamadas 'tierras de las especias. Fue escrito por Cortés apenas seis años después de la caída de Tenochtitlán, en un periodo clave para afianzar el dominio español en el continente. El texto incluye información sobre gastos, rutas y objetivos estratégicos de las campañas posteriores a la conquista, convirtiéndose en una fuente invaluable para la historia de México y de la época colonial.

Un documento de alto valor histórico

El documento formaba parte de la colección histórica del Archivo General de la Nación (AGN). En octubre de 1993, durante un proceso de microfilmación, se detectó la ausencia de 15 páginas, entre ellas la número 28, correspondiente a este manuscrito. Las investigaciones estiman que el hurto ocurrió entre 1985 y 1993, basándose en la numeración con cera utilizada por los archiveros entre 1985 y 1986.

Durante más de 30 años, el paradero del manuscrito fue desconocido. Pasó por manos privadas en Estados Unidos, incluyendo casas de subasta en los Ángeles, una bodega en New Hampshire y el Museo de los Tesoros del Mundo en Wichita, Kansas. En 2024 México solicitó oficialmente el apoyo del FBI para localizarlo. La investigación fue coordinada junto al Departamento de Policía de Nueva York, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y las oficinas del FBI en Atlanta.

Tres décadas fuera de México

Gracias a los registros del AGN y a base de datos internacionales de arte robado, el manuscrito fue localizado, autenticado y recuperado. Las personas que lo tenían renunciaron voluntariamente a cualquier derecho, lo que permitió su incautación y devolución sin necesidad de procesos judiciales. Este es el segundo documento firmado por Hernán Cortés que el FBI retorna a México. En julio de 2023, se recuperó una carta del siglo XVI en la que el conquistador autorizaba la compra de azúcar rosada.

La devolución forma parte de la estrategia del gobierno mexicano para rescatar bienes culturales saqueados o vendidos ilegalmente. En la última década, México ha recuperado más de 14,000 piezas patrimoniales de países como Italia, Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos. En diciembre de 2024, Italia devolvió 101 piezas arqueológicas de culturas como la teotihuacana, zapoteca, olmeca y mexica; mientras que Alemania restituyó 75 piezas ligadas a la cultura huasteca, algunas con hasta 4,000 años de antigüedad.

La repatriación del manuscrito de Hernán Cortés representa un acto de justicia histórica y un triunfo diplomático. El documento será reintegrado al Archivo General de la Nación, donde estará disponible para consulta de investigadores y ciudadanos interesados en la historia de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México