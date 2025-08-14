¿Hay Contingencia HOY? Consulta el programa Hoy No Circula jueves 14 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este jueves 14 de agosto de 2025 tienes planeado viajar en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) u otros puntos del Valle de México? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el programa Hoy No Circula y las restricciones vehiculares vigentes. Recuerda que si hay Contingencia Ambiental Hoy, se implementa el Doble Hoy No Circula.

Programa Hoy No Circula para este jueves 14 de agosto de 2025: Autos que no transitan

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este jueves 14 de agosto de 2025 los niveles de contaminación y de ozono en la capital mexicana se encuentran dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula. Por tanto, el Hoy No Circula funciona sin cambios tanto en la CDMX, el Edomex, como en las demás entidades donde se aplica: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Consulta el programa Hoy No Circula del jueves 14 de agosto. Foto: CAMe

Lo anterior significa que este jueves solo no transitan los coches que cuentan con la terminación de placas 1 y 2; el holograma de verificación 1 y 2; y el engomado color verde. Recuerda que las normas de este programa de tránsito se mantienen en un horario que va desde las 05:00, hasta las 22:00 de la noche.

Conoce cuáles son los coches exentos del programa

El Hoy No Circula no se aplica para todos los carros que circulan en el Valle de México, ya que están exentos los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos. De igual forma, están libres de las restricciones de tránsito los autos que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Tampoco se contemplan en las reglas a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

A esto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula

Si no respetas las normas del Hoy No Circula los días que se mantiene vigente, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta (UMA). Cabe señalar que este 2025 UMA tendrá un valor de 113.14 pesos. Mensualmente su valor será de 3,439.46 y de forma anual será de 41, 273.52 pesos. ¡Cuida tus finanzas!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)