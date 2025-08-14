'Por el bien de todos, primero los pobres': Sheinbaum celebra reducción de la pobreza en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón de Tesorería este jueves 14 de agosto, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un hecho "histórico" y una "hazaña" la reducción de la pobreza registrada en el país entre 2022 y 2024. Esto, en relación al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la medición de la Pobreza Multidimensional.

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó que la disminución en el número de personas en situación de pobreza es una muestra clara de que el modelo de la Cuarta Transformación (4T), impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está dando resultados tangibles: "''Por el bien de todos primero los pobres' no solo es una consigna sino que es una realidad en México".

La mandataria mexicana subrayó que en tan solo dos años, la cifra de personas en pobreza pasó de 46.8 millones a 38.5 millones, lo que representa una reducción de 8.3 millones de mexicanos, equivalente a un descenso de 36.3 por ciento a 29.6 por ciento de la población total. De igual forma, puntualizó que esta baja también vino acompañada de una disminución en la desigualdad, lo que implica una mayor distribución de la riqueza en el país.

La presidenta atribuyó estos avances a factores como el incremento del salario mínimo, la implementación de programas sociales del Bienestar y una mayor garantía de acceso a derechos básicos.

Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la 4T, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, es decir hay mayor distribución de la riqueza", celebró la mandataria mexicana.

En el caso de la pobreza extrema, el informe reveló que 2.1 millones de personas lograron salir de esta condición, dejando el total en 7 millones, lo que representa el 7.1 por ciento de la población. En comparación con 2022, cuando había 9.1 millones en esta situación, la reducción fue de 1.8 puntos porcentuales.

Sheinbaum señaló que, pese a los avances, aún queda un reto considerable, ya que cerca del 30 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza: "Todavía tenemos que avanzar sí, el que 30 por ciento de la población en México viva en pobreza evidentemente tenemos que seguir avanzando".

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'