Sheinbaum se pronuncia por tolerancia para marihuana en CDMX: "Hay mucha discusión"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la decisión del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) de establecer zonas de tolerancia para el consumo de marihuana con fines lúdicos. La mandataria subrayó que la medida debe garantizar que no se convierta en un espacio para la comercialización de otras drogas ni en un foco de inseguridad.

Sheinbaum explicó que estas áreas designadas en la capital del país forman parte de una estrategia local acordada entre autoridades y colectivos ciudadanos, con el objetivo de regular la actividad y evitar problemas de narcomenudeo. Señaló que la administración federal respeta las determinaciones del Gobierno de CDMX, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada. Reiteró su disposición a colaborar en caso de que se solicite apoyo.

Lo importante en este caso es que no se preste para la comercialización de pues cierto tipo de drogas, que no se vuelva un problema relacionado con el narcomenudeo y que pueda generar problemas de inseguridad. Pero fue una decisión del Gobierno de la ciudad de México", señaló la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

La presidenta también hizo hincapié en que el objetivo no es criminalizar a las personas que consumen cannabis, sino generar un entorno controlado que impida que su consumo derive en situaciones delictivas. Añadió que el monitoreo constante es esencial para asegurar que estos espacios funcionen como una alternativa regulada y segura.

¿Se abrirá el debate sobre el uso lúdico de la marihuana a nivel nacional?

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de llevar este modelo a nivel nacional, Sheinbaum indicó que cualquier decisión sobre la legalización o creación de zonas de tolerancia para la marihuana en todo el país requeriría un debate amplio en el Congreso. Recordó que el tema del uso lúdico de la cannabis ya ha sido objeto de resoluciones judiciales, pero que su implementación masiva "tiene muchas complejidades”" y debe analizarse con cautela.

Hay mucha discusión de si debe legalizarse o no la marihuana, y puede abrirse el debate. Tiene muchas complejidades. La legalización en algunos lugares en Estados Unidos (EU) llevó al uso de otras drogas, está demostrado científicamente, entonces no es tan sencillo decir 'que se legalice, porque es una droga que no afecta tanto'".

Sheinbaum advirtió que cualquier proceso de legalización a gran escala no es un asunto trivial. En ese sentido, consideró que cualquier cambio legislativo debe ir acompañado de mecanismos claros de supervisión y control: "Todo es discutible, es una decisión del Gobierno de la Ciudad y ellos van a estar observado".

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'