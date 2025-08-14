Top 3 México: 26 criminales de alto rango operaban desde la cárcel, asegura García Harfuch

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Ya estás enterado de lo más importante del acontecer nacional de hoy jueves 14 de agosto? El Top 3 México de TRIBUNA es el lugar correcto para que estés al tanto de la información más relevante que está pasando en la República mexicana. Recuerda que este es un espacio patrocinado por Casa Ley, que siempre tiene las mejores ofertas para ti y tu familia. Hoy te hablaremos sobre el envío de los 26 criminales de alto rango que fueron enviados a los Estados Unidos. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estos criminales seguían operando aún desde prisión.

Presentan primer diseño del auto eléctrico Olinia

El Gobierno mexicano presentó los primeros vehículos eléctricos producidos por la armadora nacional Olinia, los cuales estarán listos a mediados de 2026.

Más de 38 millones de mexicanos viven en pobreza, revela el Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 38.5 millones de personas están en situación de pobreza en México; los estados con mayor porcentaje son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Narcos enviados a EU ordenaban secuestros y homicidios desde prisión, acusa Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los 26 criminales enviados hacia Estados Unidos seguían operando desde prisión, representando un peligro para la seguridad y la soberanía en México. "Estos delincuentes de alto perfil que aún desde su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, las mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción. Lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad", afirmó García Harfuch.

Fuente: Tribuna del Yaqui