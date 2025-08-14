(VIDEO) Alcalde de Piedras Negras ENFURECE y confronta a periodistas: "Te la pasas molestando"

Comparta este artículo

Piedras Negras, Coahuila.- Coahuila, entidad que destaca por su cultura, seguridad y desarrollo, está en el centro del debate público, esta vez por un tenso intercambio entre el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y periodistas durante su conferencia de prensa del miércoles 13 de agosto. La situación surgió cuando una reportera le preguntó sobre su propuesta de realizar pruebas antidoping a bomberos y funcionarios municipales.

En su intervención, la comunicóloga le preguntó directamente si estaría dispuesto a someterse al mismo examen para "poner el ejemplo como primera autoridad" y dar a conocer públicamente los resultados. No obstante, Rodríguez evitó dar una respuesta directa y acusó a la periodista de buscar confrontarlo, asegurando que su presencia en dichas conferencias no es habitual.

Con un tono retador, preguntó: "¿Qué comportamiento ves tú en mí, para que pienses que estoy drogado?". A pesar de la insistencia de la reportera, el edil desvió la conversación y sugirió que no se le había hecho esa misma pregunta a otros políticos de la región.

En medio de la tensión, el alcalde agregó: "Te la pasas con los regidores, molestando", y en cuestión de segundos, el equipo de apoyo le retiró el micrófono a la comunicadora, poniendo fin al intercambio sin que se obtuviera una respuesta clara sobre su disposición a realizarse la prueba.

El episodio no quedó ahí. Durante la misma rueda de prensa, Rodríguez tuvo un segundo enfrentamiento, esta vez con otro periodista. Antes de que el comunicador terminara su pregunta, el alcalde reprodujo un audio en el que presuntamente se escuchaban groserías y en el que se le calificaba como 'alucín'.

Mientras mostraba el audio, Rodríguez cuestionó: "¿Por qué me dices alucín, Aarón? ¿Qué comportamiento viste en mí para que me digas alucín?".

El periodista, visiblemente incómodo, negó ser el autor de la grabación y pidió la palabra para aclarar su postura, señalando que el ejercicio periodístico debía respetarse. Sin embargo, el alcalde volvió a interrumpirlo y advirtió que podría haber consecuencias legales si se confirmaba la autoría del material. El intercambio terminó con el señalamiento del número de teléfono del periodista por parte del alcalde, una acción que también generó reacciones y críticas.

Fuente: Tribuna