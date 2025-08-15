¿A qué estados afectará la 'Tormenta Negra' este viernes 15 de agosto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado desde chubascos hasta lluvias fuertes de hasta 75 milímetros (mm) cúbicos de agua para el día de hoy, 15 de agosto, no solo en la Ciudad de México (CDMX), sino en otros 14 estados de la República Mexicana. Siendo los niveles de precipitación similares a los registrados hace dos semanas en países de Oriente como Hong Kong y China, que fueron nombrados como 'Tormenta Negra'.

El término asociado por expertos a la situación en el país, por lo similar de las cantidades de agua que se esperan a las que cayeron en estos países que rompieron récords, ya que esa cantidad de agua superó a las marcas acumuladas desde el 1884 en la región asiática. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) expresó, a través de un comunicado, que habrá "lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros)", derivado del monzón mexicano.

Que en su combinación con la inestabilidad atmosférica es la causante de las fuertes lluvias que habrá en estados como Nayarit, Sonora, Baja California Sur, entre otros. Pero no es lo único que se encuentra en movimiento, puesto que un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en conjunto con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, propiciará que la lluvia en ciertas zonas sea aún más fuerte.

Según los datos que las dependencias han administrado, se espera que las lluvias inicien a partir de las 16:00 horas, trayendo consigo descargas eléctricas y granizo. El impacto de las fuertes tormentas ha ocasionado que el pasado fin de semana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 19 mil 500 pasajeros que se han visto afectados, sufriera de retrasos y cancelaciones en los vuelos planeados. Otro que se ha visto afectado es el Metro capitalino, en donde las líneas 1, 2, 5 y A han resentido la presencia de agua en ciertas partes que impiden su funcionamiento normal.

Finalmente, los estados que se verán afectados con lluvias puntuales a fuertes (50 a 75 mm) serán Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como aquellos que tendrán chubascos a lluvias puntuales (25 a 50 mm) serán Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui