Eduardo Verástegui y Salinas Pliego apoyan a policía que negó acceso a mujer trans

Ciudad de México.- Hace unos días, como te informamos en TRIBUNA, se difundió a través de redes sociales un video en el que una mujer transgénero denunció discriminación por parte de una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), pues no le permitió entrar al vagón exclusivo en la estación Merced, en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México. Ahora, el actor Eduardo Verástegui y el empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunciaron a favor del elemento policiaco.

De hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que la agente será sancionada. Por su parte, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Lily Téllez, anunció una iniciativa para que en la Constitución se establezca el género de forma biológica. Ante esto, Salinas Pliego apoyó la idea de la funcionaria y publicó su postura en su perfil de X (antes Twitter).

"La mujer policía cumplió con su deber al resguardar áreas femeninas. Tiene mi apoyo y exigiré mediante exhorto que se le brinde protección ante represalias. Defender espacios para mujeres biológicas es proteger su seguridad, privacidad e integridad", dice el escrito de Téllez. Mientras tanto, el presidente de TV Azteca no se quiso quedar atrás y compartió el post con un mensaje breve: "¡Concuerdo con usted, senadora!".

Asimismo, el activista mexicano Eduardo Verástegui emitió su punto de vista sobre el castigo que podría recibir la agente, pues se dice que tendrá que someterse a una capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+. A su vez, en caso de ser necesario, el hombre de 51 años se ofreció a apoyar a la empleada legalmente.

"Si algún vato disfrazado quiere denunciar a la oficial de policía que se hizo viral estos días, me avisan. Estaremos atentos para brindarle todo el apoyo que necesite", afirmó, y dejó muy en claro que para él la institución está equivocada: "La oficial hizo lo correcto y nadie debe perseguirla, sancionarla, inhabilitarla o darla de baja por eso. Tenemos que enfrentar el autoritarismo disfrazado de diversidad y tolerancia. Este es un ejemplo claro de cómo estas ideologías afectan a las mujeres. Las necesitan calladitas. No vamos a permitirlo".

