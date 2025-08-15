Estados Unidos cancela visa a Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y a su esposo

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- El Semanario Zeta Tijuana reveló que el gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa de la alcaldesa morenista de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y de su esposo, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado. De acuerdo con el medio, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado, actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) de Baja California, fue retenido en el puerto internacional de entrada a Calexico, California, el pasado viernes 8 de agosto.

Cuando intentó cruzar a territorio estadounidense, fue enviado a segunda revisión por las autoridades migratorias. Fue entonces cuando se le notificó que su visa había sido revocada por orden del Departamento de Estado de EE.UU. La misma disposición se habría extendido a su esposa, la alcaldesa de Mexicali, aunque hasta ahora no se ha concretado el retiro del documento, ya que Norma Bustamante no ha intentado cruzar la frontera.

Sin explicaciones oficiales

La medida ocurre meses después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres Torres, también vieran canceladas sus visas estadounidenses. Bustamante se suma así a una lista de políticos mexicanos en su mayoría de Morena, que han perdido su documento migratorio. El caso más reciente es el del alcalde de Nogales, Sonora. Hasta el momento, ni la alcaldesa ni ninguna autoridad federal o estatal han emitido un pronunciamiento oficial sobre el retiro de la visa. Tampoco se ha informado el motivo por el que el Departamento de Estado tomó la decisión contra ambos funcionarios.

¿Quién es Norma Bustamante?

Norma Alicia Bustamante Martínez es una política, comunicadora y empresaria originaria de Mexicali, nacida en 1947. Desde el 1 de octubre de 2021 se desempeña como presidenta municipal de Mexicali. Es licenciada en Literatura y Lingüística, con un diplomado en periodismo. En el ámbito empresarial, fundó en 1977 una librería que se transformó en la cadena estatal Castañeda Libros (hoy Tierra Cálida).

Norma Alicia Bustamante Martínez presidenta municipal de Mexicali

En su trayectoria en el servicio público ha sido directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura del 23 Ayuntamiento de Mexicali, directora de Comunicación Social en el XVIII Ayuntamiento y directora del Centro Estatal de las Artes del Instituto de Cultura de Baja California. En 2017, el Senado de la República le otorgó el Premio a la Trayectoria Periodística.

Fuente: Tribuna del Yaqui