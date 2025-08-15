Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior de la Lotería Nacional de este viernes 15 de agosto

Ciudad de México.- Hoy es viernes 15 de agosto de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se realizó el Sorteo Superior No. 2855, que festeja el Día de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto. Aquí todos los detalles sobre los ganadores.
El Sorteo Superior se celebra todos los viernes del mes y participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. En el Sorteo Superior, uno de cada cinco gana; el Premio Mayor es de 17 millones de pesos y el premio por serie es de 8.5 millones de pesos.
LISTA COMPLETA DE GANADORES
Premio Mayor: 17 millones de pesos
05821
Segundo premio: 1,440,000 pesos
48627
Tercer premio: 275,000 pesos
53484
Cuarto premio: 275,000 pesos
10158
Quinto premio: 275,000 pesos
29862
Sexto premio: 275,000 pesos
52650
Séptimo premio: 144,000 pesos
43176
Octavo premio: 144,000 pesos
16467
Noveno premio: 144,000 pesos
07029
Décimo premio: 144,000 pesos
27167
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
13517
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
17445
Decimotercer premio: 90,000 pesos
42371
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
09522
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
36733
Decimosexto premio: 90,000 pesos
46920
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
13487
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
18000
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
49508
Vigésimo premio: 90,000 pesos
29749
¿Qué celebra el Sorteo Superior No. 2855?
El Sorteo Superior No. 2855 conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha que fue proclamada por la ONU para reconocer el papel de los jóvenes como agentes de cambio. "En este contexto, Lotería Nacional se suma a esta conmemoración con un sorteo especial dedicado a las juventudes mexicanas, reafirmando su compromiso con las causas sociales que fortalecen el tejido nacional. A través de este sorteo, Lotería Nacional genera un espacio simbólico donde las juventudes pueden verse representadas, valoradas y escuchadas", señaló la Lotería Nacional en su comunicado.
