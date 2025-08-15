Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior de la Lotería Nacional de este viernes 15 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es viernes 15 de agosto de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se realizó el Sorteo Superior No. 2855, que festeja el Día de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto. Aquí todos los detalles sobre los ganadores.

El Sorteo Superior se celebra todos los viernes del mes y participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. En el Sorteo Superior, uno de cada cinco gana; el Premio Mayor es de 17 millones de pesos y el premio por serie es de 8.5 millones de pesos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Premio Mayor: 17 millones de pesos

05821

Segundo premio: 1,440,000 pesos

48627

Tercer premio: 275,000 pesos

53484

Cuarto premio: 275,000 pesos

10158

Quinto premio: 275,000 pesos

29862

Sexto premio: 275,000 pesos

52650

Séptimo premio: 144,000 pesos

43176

Octavo premio: 144,000 pesos

16467

Noveno premio: 144,000 pesos

07029

Décimo premio: 144,000 pesos

27167

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

13517

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

17445

Decimotercer premio: 90,000 pesos

42371

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

09522

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

36733

Decimosexto premio: 90,000 pesos

46920

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

13487

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

18000

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

49508

Vigésimo premio: 90,000 pesos

29749

¿Qué celebra el Sorteo Superior No. 2855?

El Sorteo Superior No. 2855 conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha que fue proclamada por la ONU para reconocer el papel de los jóvenes como agentes de cambio. "En este contexto, Lotería Nacional se suma a esta conmemoración con un sorteo especial dedicado a las juventudes mexicanas, reafirmando su compromiso con las causas sociales que fortalecen el tejido nacional. A través de este sorteo, Lotería Nacional genera un espacio simbólico donde las juventudes pueden verse representadas, valoradas y escuchadas", señaló la Lotería Nacional en su comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui