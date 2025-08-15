Lluvias muy fuertes y calor extremo: Así estará el clima en México HOY 15 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 15 de agosto de 2025, el territorio mexicano tendrá un clima variado. El monzón mexicano, junto con zonas de baja presión y canales de humedad provenientes tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, propiciará una jornada marcado por lluvias intensas, actividad eléctrica y variaciones térmicas significativas. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte del clima íntegro.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante las primeras horas del día, predominarán condiciones de nubosidad variable en gran parte del país, con lluvias aisladas en zonas de Baja California y chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

El ambiente matutino será templado en el centro y sur, pero ya con temperaturas elevadas en el norte y noroeste, particularmente en Baja California y Sonora, donde el termómetro empezará a acercarse a los 30°C desde temprano. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor se intensificará en la mayor parte del territorio. Las temperaturas más extremas superarán los 45°C en el noreste de Baja California, mientras que en Sonora, Chihuahua, Coahuila y el istmo de Tehuantepec en Oaxaca se registrarán máximas de 40 a 45°C.

En paralelo, la actividad convectiva aumentará, favoreciendo lluvias fuertes a muy fuertes en estados del Pacífico norte, occidente, Bajío y Península de Yucatán. Regiones como Michoacán, Nayarit y Jalisco podrían experimentar tormentas vespertinas acompañadas de vientos arrachados y descargas eléctricas.

Al caer la noche, el potencial de lluvias se mantendrá en el oriente, sureste y Península de Yucatán, con acumulados importantes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En el centro del país, incluidas la Ciudad de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, se prevén lluvias moderadas, aunque persistirán los encharcamientos en puntos donde la precipitación se haya prolongado desde la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero en el norte y noroeste, así como en costas del Pacífico sur, el ambiente seguirá siendo cálido.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)