Protestas en Alaska por excluir a Zelenski de la cumbre entre Trump y Putin

Comparta este artículo

Alaska Estados Unidos.- Decenas de manifestantes salieron a las calles en distintas ciudades de Alaska este viernes para expresar su rechazo a la exclusión del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de la cumbre que sostendrán el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

La reunión, programada para la próxima semana, busca abordar temas de seguridad internacional y cooperación económica. Sin embargo, la ausencia de Ucrania en la mesa de diálogo ha generado críticas entre activistas, líderes comunitarios y miembros de la diáspora ucraniana que residen en el estado.

Manifestantes alzan la voz en Alaska

Frente a la sede del capitolio estatal en 'Juneau', un grupo de manifestantes portaba pancartas con mensajes como "Sin Ucrania no hay paz" y "Zelenski tiene derecho a ser escuchado". Anna Kovalenko, presidenta de la Asociación Ucraniana de Alaska, aseguró que excluir a Zelenski de la conversación "Envía un mensaje de indiferencia hacia la soberanía de un país que ha sido víctima de agresión militar". "Esta cumbre no puede pretender buscar soluciones duraderas si uno de los principales países afectados no está representado", Afirmó.

Fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales señalaron que la decisión de no invitar a Zelenski se debió a "Razones estratégicas" Para evitar tensiones iniciales en el diálogo entre Trump y Putin. No obstante, críticos sostienen que tal medida beneficia políticamente a Rusia y margina a Ucrania de decisiones clave para su futuro.

Aunque el estado de Alaska no suele ser escenario de grandes protestas internacionales, su ubicación geográfica entre Estados Unidos y Rusia, le otorga un simbolismo especial en este tipo de temas. "Protestar aquí es un recordatorio de que el Pacífico Norte también tiene voz en los asuntos globales", Comentó Michael Harris, activista local.

Se espera que las protestas continúen en los próximos días, con eventos programados en Anchorage, Fairbanks y otras ciudades. Organizaciones de derechos humanos han solicitado que la cumbre incluya, al menos, una intervención virtual de Zelenski para garantizar que su perspectiva esté representada.

Fuente: Tribuna del Yaqui