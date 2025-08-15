Sheinbaum niega desabasto de gasolina: "Es un tema de transporte", asegura

Comparta este artículo

Chetumal, Quintana Roo.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 15 de agosto de 2025, realizada en el estado de Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista un desabasto generalizado de gasolina en México, luego de que en los últimos días se reportaran afectaciones en la Ciudad de México (CDMX) y en al menos 16 municipios de Chiapas.

Según la mandataria, el combustible está disponible, pero se han presentado retrasos en su traslado hacia las estaciones de servicio. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la situación obedece principalmente a problemas logísticos y no a la falta de producto: "No hay desabasto de combustible, hay combustible; es más bien un tema de transporte que ya se está resolviendo".

En esta intervención, la mandataria precisó que Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzará la distribución una vez que asuma el control total de la flotilla de pipas adquiridas en la administración anterior, las cuales aún están bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dos regiones de México sufren desabasto de gasolina

Cabe señalar que, en Chiapas, la interrupción en el suministro se originó a raíz del cierre de una Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) en Tapachula por parte de trabajadores jubilados de Pemex. La medida, que inició el pasado lunes, busca presionar a la empresa y al Gobierno federal para que se restituyan servicios médicos que, aseguran, les han sido retirados gradualmente.

Es la única petición: queremos el servicio médico en su totalidad que incluya lo que nos habían quitado gradualmente, que es laboratorios, Rayos X, y algunos médicos especialistas, lo que queremos es el servicio médico, no queremos otra cosa más", dijo un trabajador jubilado.

Los jubilados advirtieron que no permitirán la entrada o salida de unidades cisterna para cargar combustible, aunque aclararon que los trabajadores activos sí pueden ingresar a las instalaciones. También solicitaron la intervención directa de la presidenta para resolver el conflicto.

Por otra parte, en la capital del país, Pemex informó que las afectaciones obedecen a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte, así como a una reducción temporal en la disponibilidad de autotanques. A través de un comunicado, la empresa aseguró que ya se están incorporando más vehículos de reparto para normalizar la operación.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'