Sheinbaum revela “intento de soborno” de empresarios mexicanos a Pemex en EU

Ciudad de México.- Mientras estaba en Chetumal, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que los contratos millonarios de parte de empresarios a funcionarios de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) no fueron concluidos, esto debido a que las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que se trataría de presuntos intentos de soborno de parte de empresarios mexicanos.

Durante la conferencia de prensa explicó que la información obtenida actualmente ha arrojado a tres posibles funcionarios que recibieron los pagos por medio de los contratos, aunque aseguró que, según los datos, "no se concretaron” en la administración de Octavio Romero Oropeza entre el 2018 y el 2021. “Tenemos más información (...). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo”, explicó.

Pero la mandataria señaló que próximamente será la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien se encargará de presentar toda la información detallada al público. "Los nombres, el qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, eh, lo va a informar la secretaria Buenrostro en la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó", aseveró.

Por otro lado, los mexicanos que fueron señalados por las autoridades estadounidenses corresponden a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos siendo residentes permanentes del país del naranja, siendo señalados por intento de sobornos a funcionarios de la petrolera y su filial PEP (Exploración y Producción). Acusados por haber entregado un aproximado de 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo.

En el caso de Mario Ávila, de 61 años, parte del Partido Acción Nacional (PAN), además de exsubdirector de Pemex Exploración y Producción, después de estar involucrado en un escándalo por facturas falsas a la empresa Oceanografía, se encuentra prófugo. "La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN”, mencionó la mandataria respecto a Ávila. Por su parte, Rovirosa, de 46 años de edad, originario de Tabasco.

Fundador y director de Roma Energy en Texas, además de poseer empresas en México, tales como Tubular Technology y Energy On Shore. Por medio de los contratos, favoreció a las empresas que lo vinculaban en licitaciones, derivando a que los contratos fueran valuados en un mínimo de 2.5 millones de dólares. Para finalizar, se dice que Rovirosa tendría vínculos con personas ligadas a carteles mexicanos.

