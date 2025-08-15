Sheinbaum se ríe y responde a polémica de Trump: "El único que manda en México es el pueblo"

Comparta este artículo

Chetumal, Quintana Roo.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el estado de Quintana Roo. En este viernes 15 de agosto de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre los recientes dichos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que en México se siguen sus indicaciones.

Como te informamos en TRIBUNA, el día de ayer, jueves 14 de agosto, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó "México hace lo que le decimos que haga", en un mensaje desde la Casa Blanca en el que destacó una reducción histórica de cruces irregulares de migrantes. Según el mandatario, las medidas implementadas por su gobierno para cerrar las fronteras han sido comprendidas por otros países, lo que ha generado un nuevo nivel de respeto hacia su nación.

Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan al país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo… Y México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan", expresó Trump durante su declaración oficial.

Sheinbaum responde a Donald Trump: ¿Qué dijo?

En respuesta, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó la afirmación y aseguró que en el país las decisiones las toma la ciudadanía. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano subrayó que las declaraciones de Trump corresponden a su estilo particular de comunicación y reiteró la autonomía nacional.

El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo e importante”, declaró Sheinbaum.

La presidenta enfatizó que la relación con EU se mantiene bajo un marco de respeto mutuo y cooperación, pero siempre preservando la soberanía nacional. También recordó que cualquier acuerdo bilateral se da en términos de beneficio para ambas naciones, sin imposiciones unilaterales. El mandatario estadounidense no ha respondido a la nueva declaración de Sheinbaum, pues este viernes viajó a Alaska para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'