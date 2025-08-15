Top 3 México: Cae exdirector de Pemex, EU aumenta recompensa por 'El Abuelo' y manuscritos de Hernán Cortés

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si quieres estar informado de lo más importante del acontecer nacional, no puedes perderte el Top 3 México que TRIBUNA trae para ti. En esta ocasión te hablaremos de la detención de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aquí te dejamos toda la información.

FBI regresa a México manuscrito robado de Hernán Cortés

El gobierno de Estados Unidos restituyó oficialmente a México un manuscrito original firmado por Hernán Cortés, el cual llevaba años perdido. Durante un año, se realizó una pesquisa para recuperar el documento robado. Este documento tiene casi 500 años de antigüedad; se dice que fue escrito por Cortés apenas seis años después de la caída de Tenochtitlán.

EU aumenta recompensa por 'El Abuelo'

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 26 millones de dólares por información que lleve a la captura de 5 líderes de Cárteles Unidos; entre ellos se encuentra Juan José Farías Álvarez, mejor conocido como 'El Abuelo', exlíder de las autodefensas en Michoacán, entre el 2014 y el 2015.

Cae exdirector de Pemex

Se confirmó la detención de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que será deportado, para que pueda ser juzgado en México por temas de corrupción. Carlos Treviño es acusado de recibir sobornos, ya que su antecesor Emilio Lozoya lo señaló en el marco de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

