Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 15 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 15 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, a las 9:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la colectiva Las Tonantzin marchará desde la Estación Cuauhtémoc, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y tendrá como destino la Av. Niños Héroes y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores, así como también los Juzgados Penales de la Ciudad de México. Exigen justicia para una servidora pública de la Fiscalía General de Justicia, que presuntamente ha sido acosada sexual y laboralmente por parte del Director de Asesoría Jurídica Pública de la misma institución.

De hecho, a las 07:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciclistas Urbanas Feministas se concentrarán en la sede de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada en 5 de Febrero y Vicente Villada s/n., Col. Villa Gustavo A. Madero. Se manifestarán en contra de la nula atención por parte de las autoridades de la alcaldía hacia las víctimas de siniestros de tránsito ocurridos en la zona. No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta, exigiendo el cumplimiento de su demanda.

Tráfico en CDMX hoy 15 de agosto

Por su parte, en punto de las 09:30 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se reunirán integrantes de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid en la Cámara de Diputados y, después, en la UACM Centro Histórico. El Encuentro Nacional de Solidaridad con Palestina y los Pueblos que Resisten contra el Sionismo: Defender Gaza es Defender la Humanidad incluirá la presentación oficial de la solicitud internacional para la creación de un Tribunal Popular Internacional.

Finalmente, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Xochimilco, se reunirán integrantes de la Colectiva En Llamas de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se llevará a cabo una colecta de firmas con el objetivo de instar al gobierno mexicano a adoptar una postura firme y romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, así como expresar el rechazo al genocidio contra el pueblo palestino y a la complicidad de cualquier nación con estos actos.

Fuente: Tribuna