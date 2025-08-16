Casos de disculpas públicas a políticos por parte de periodistas, ciudadanos y artistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En algunas ocasiones, ciudadanos, periodistas y hasta celebridades han sido obligados a ofrecer disculpas públicas a políticos. Como te hemos informado en TRIBUNA, uno de los casos más recientes, y que provocó que este tema se convirtiera en noticia de interés mediático, fue el de la hermosillense Karla María Estrella Murrieta y la diputada sonorense por el Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras.

Layda Sansores

Otro caso conocido involucra a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Tres periodistas, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pal, fueron hallados responsables por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC). En octubre de 2024, durante el programa de análisis político La Barra Noticias, comentaron sobre los bailes de Sansores en actos públicos, tanto en su etapa como senadora como en su cargo de gobernadora. El tribunal ordenó que ofrecieran una disculpa pública, la cual cumplieron a través de un video en Facebook.

10 casos de nepotismo

El 17 de mayo de 2025, el periodista Ángel Camarillo, de Al Calor Político, fue sancionado por una investigación realizada en 2021, cuyo objetivo era revelar diez casos de nepotismo y vínculos familiares en la política de Veracruz. Una candidata a la alcaldía de Teocelo, hija del entonces presidente municipal, lo denunció, y la sala regional del Tribunal Electoral ordenó al comunicador pagar una multa, retirar el reportaje y emitir disculpas públicas.

Abelina López Rodríguez

Alcaldesa Abelina López Rodríguez

De forma similar, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO) determinó que Jesús Gabriel Castañeda Arellano, administrador de la página de Facebook Acapulco Trends, incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez. La resolución lo obligó a ofrecer disculpas durante 15 días consecutivos, pagar una multa y quedar registrado como agresor por razón de género.

Dora Alicia Martínez Valero

Dora Alicia Martínez Valero

Un caso aún en proceso es el de la excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exfuncionaria de Televisa, Dora Alicia Martínez Valero. Ella presentó una denuncia por violencia política en razón de género contra varias personas y un medio de comunicación. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no procedía, Martínez Valero se dirigió a quienes difundieron en redes sociales contenido publicado por Aristegui Noticias. Entre los señalados están Laisha Wilkins, Germán Gómez, el periodista Juan Omar Fierro, el articulista César Martínez y la activista Virgilio Pasotti. Se estima que únicamente deberán eliminar sus publicaciones.

Diana Karina Barreras

Diana Karina Barreras

En cuanto a Karla María Estrella Murrieta, el pasado 10 de agosto cumplió parte de su sentencia al ofrecer disculpas públicas durante 30 días a Barreras Samaniego. Además, deberá pagar una multa de mil 85.70 pesos, tomar un curso sobre promoción y protección de los derechos de las mujeres y ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género del INE.

Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña

El 19 de mayo, el abogado Carlos Velásquez de León ofreció disculpas al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por una discusión que sostuvo con el entonces diputado federal (2021–2024) en la Sala American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Como consecuencia, el afectado presentó una denuncia por agresión física y verbal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

