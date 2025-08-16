Erin ya es huracán: Así avanza la primera tormenta del Atlántico en 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras semanas de especulación y varias "tormentas fantasma" que se viralizaron en redes sociales, el Atlántico ya tiene su primer huracán real de la temporada: Erin. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que Erin alcanzó la categoría 1 la tarde de este viernes, con vientos sostenidos de 137 km/h, localizado a más de 480 kilómetros al este de las Islas de Sotavento, en el noreste del Caribe.

El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste y, según los pronósticos, pasará justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana, generando: Ráfagas de viento, Lluvias intensas, oleaje elevado y corrientes de resaca. Algunas zonas podrían registrar entre 50 y 100 milímetros de lluvia, con acumulados de hasta 150 mm en los aguaceros más fuertes, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Se prevé rápida intensificación hasta categoría 4

Los meteorólogos advierten que Erin podría intensificarse rápidamente a partir de la noche del viernes. Se espera que: Alcance categoría 3 el sábado por la noche, Llegue a categoría 4 el domingo por la noche. Este tipo de fortalecimiento explosivo ocurre con mayor frecuencia debido al calentamiento de los océanos, impulsado por la contaminación y el cambio climático.

Posibles impactos en el Caribe y Estados Unidos

Actualmente hay alertas de tormenta tropical en el norte de las Islas de Sotavento, aunque podrían convertirse en advertencias en las próximas horas. El NHC indica que es poco probable un impacto directo en tierra firme del Caribe, pero no se descarta un cambio de trayectoria. En Estados Unidos, el huracán podría permanecer en alta mar; aun así, se espera que genere fuerte oleaje y corrientes de resaca peligrosas a lo largo de la costa este la próxima semana.

La ruta final de Erin dependerá en gran parte de su velocidad de intensificación. Si el huracán se fortalece rápidamente, sus nubes alcanzarán mayor altura y podrían ser arrastradas hacía el norte por los vientos en la atmósfera superior, si su desarrollo es más lento, los vientos alisios podrían mantenerlo con dirección oeste, acercándolo más a tierra firme.

El huracán Erin se formó más tarde de lo habitual. Por lo general, el primer ciclón aparece alrededor del 11 de agosto, pero en 2024 ya se habían registrado tres huracanes para esta fecha: Beryl, Debby y Ernesto. En contraste, antes de Erin solo habían aparecido cuatro tormentas tropicales : Andrea, Barry, Chantal y Dexter, sin llegar a la categoría de huracán.

Fuente: Tribuna del Yaqui