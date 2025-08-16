Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 16 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 16 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, a las 09:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico, y en el Hemiciclo a Juárez. Se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Solidaridad con Palestina y los Pueblos que Resisten contra el Sionismo: Defender Gaza es Defender la Humanidad, en el que se hará una presentación oficial de la solicitud internacional para la creación de un Tribunal Popular Internacional.

Asimismo, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán Farmacias Similares del Dr. Simi en el Zócalo capitalino. Solicitan el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, la aprobación de leyes que respalden a las instituciones de beneficencia que les brindan apoyo, así como la implementación de reformas que las exenten del pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tráfico en CDMX hoy 16 de agosto

Por su parte, en punto de las 11:00 horas, en las alcaldías Tlalpan y Venustiano Carranza, se verán miembros de Somos México en el Mercado de Villa Coapa y en el Parque Oaxaca. Se llevará a cabo una jornada de afiliación ciudadana, con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo de México. Es necesario especificar que se espera un aforo de 150 personas.

Finalmente, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se manifestará el Comité Armonía Sin Fronteras en la sede de la demarcación. Se realizará el Primer Concierto por la Paz: Armonía Sin Fronteras, Vol. 1, el cual tiene como finalidad visibilizar las causas sociales de la zona y fortalecer el tejido comunitario en favor de la paz y los derechos humanos. Se contará en el evento con la presencia de elenco artístico, activistas, vecinos y medios de comunicación.

