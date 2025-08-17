LOTERIA NACIONAL

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco de este domingo 17 de agosto

¿La suerte te sonríe este domingo? Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial No. 1715 de este 17 de agosto

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco de este domingo 17 de agostoCréditos: Lotería Nacional
Escrito en MÉXICO el

Ciudad de México.- Hoy domingo 17 de agosto es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1715, que hace referencia al 32 aniversario de la Nueva Viga, el segundo centro de pescados y mariscos más grande del mundo. 

El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional se celebra cada domingo y participan 120,000 números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

Te podría interesar

¿Qué conmemora el Sorteo Zodiaco No. 1715?

En su boletín, la Lotería Nacional señala que la Nueva Viga es un centro distribuidor de productos del mar con gran afluencia cotidiana de visitantes, llegando hasta en temporada navideña y de Semana Santa, superando en esas épocas los dos millones y medio de visitantes de todo el país.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1715 de hoy 17 de agosto

Premio Mayor 7 millones de pesos:

SAGITARIO 9495

Segundo premio 1,100,000 pesos:

TAURO 7595

Tercer premio 1,100,000 pesos:

CÁNCER 2182

Cuarto premio 176,000 pesos:

TAURO 9767

Quinto premio 176,000 pesos:

PISCIS 8709

Sexto premio 88,000 pesos:

GÉMINIS 9046

Séptimo premio 88,000 pesos:

VIRGO 3510

Octavo premio 61,600 pesos:

LIBRA 0757

Noveno premio 61,600 pesos:

CAPRICORNIO 2267

Décimo premio 52,800 pesos:

LIBRA 3871

Decimoprimero premio 52,800 pesos:

ESCORPIÓN 6654

Decimosegundo premio 44,000 pesos:

TAURO 8001

Decimotercer premio 44,000 pesos:

ARIES 0913

Decimocuarto premio 44,000 pesos:

VIRGO 7154

Lista de premios completa del Sorteo Zodiaco Especial

Decimoquinto premio 35,200 pesos:

LIBRA 0734

Decimosexto premio 35,200 pesos:

LIBRA 6344

Decimoséptimo premio 35,200 pesos:

CÁNCER 2928

Decimoctavo premio 26,400 pesos:

SAGITARIO 6107

Decimonoveno premio 26,400 pesos:

LIBRA 4701

Vigésimo premio 26,400 pesos:

ARIES 0500

Vigésimo primero premio 26,400 pesos: 

ARIES 4064

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

loteria nacional Sorteo Zodiaco
Google News