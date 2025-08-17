Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco de este domingo 17 de agosto

Ciudad de México.- Hoy domingo 17 de agosto es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1715, que hace referencia al 32 aniversario de la Nueva Viga, el segundo centro de pescados y mariscos más grande del mundo.
El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional se celebra cada domingo y participan 120,000 números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.
¿Qué conmemora el Sorteo Zodiaco No. 1715?
En su boletín, la Lotería Nacional señala que la Nueva Viga es un centro distribuidor de productos del mar con gran afluencia cotidiana de visitantes, llegando hasta en temporada navideña y de Semana Santa, superando en esas épocas los dos millones y medio de visitantes de todo el país.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1715 de hoy 17 de agosto
Premio Mayor 7 millones de pesos:
SAGITARIO 9495
Segundo premio 1,100,000 pesos:
TAURO 7595
Tercer premio 1,100,000 pesos:
CÁNCER 2182
Cuarto premio 176,000 pesos:
TAURO 9767
Quinto premio 176,000 pesos:
PISCIS 8709
Sexto premio 88,000 pesos:
GÉMINIS 9046
Séptimo premio 88,000 pesos:
VIRGO 3510
Octavo premio 61,600 pesos:
LIBRA 0757
Noveno premio 61,600 pesos:
CAPRICORNIO 2267
Décimo premio 52,800 pesos:
LIBRA 3871
Decimoprimero premio 52,800 pesos:
ESCORPIÓN 6654
Decimosegundo premio 44,000 pesos:
TAURO 8001
Decimotercer premio 44,000 pesos:
ARIES 0913
Decimocuarto premio 44,000 pesos:
VIRGO 7154
Decimoquinto premio 35,200 pesos:
LIBRA 0734
Decimosexto premio 35,200 pesos:
LIBRA 6344
Decimoséptimo premio 35,200 pesos:
CÁNCER 2928
Decimoctavo premio 26,400 pesos:
SAGITARIO 6107
Decimonoveno premio 26,400 pesos:
LIBRA 4701
Vigésimo premio 26,400 pesos:
ARIES 0500
Vigésimo primero premio 26,400 pesos:
ARIES 4064
