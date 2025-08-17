LLOVERÁ hoy en México: Así estará el clima este domingo 17 de agosto, según Conagua

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 17 de agosto de 2025, México amanece bajo la influencia del monzón mexicano y diversos sistemas atmosféricos que, en conjunto, generarán condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Las autoridades meteorológicas han alertado sobre un día marcado por lluvias intensas, descargas eléctricas, posibles granizadas y altas temperaturas que podrían superar los 40°C. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano continuará activo sobre el noroeste del país, lo que provocará lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, aumentando el riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas.

En paralelo, la interacción de una vaguada en altura con el ingreso de aire húmedo del Pacífico y del Golfo de México propiciará lluvias en el centro del país, con mayor intensidad en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulaciones muy fuertes.

En cuanto a la distribución del clima durante la jornada, la mañana inició con temperaturas frescas en zonas montañosas, particularmente en entidades como Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Baja California, donde los valores mínimos descendieron hasta los 5°C en áreas altas. Mientras tanto, en regiones del noreste y sureste, el ambiente se mantuvo más templado, aunque ya con nubosidad que anticipaba la llegada de lluvias.

Durante la tarde, se espera un aumento considerable en la nubosidad en amplias zonas del país, acompañado de un ambiente cálido a caluroso en gran parte de la República. Los estados del norte y noreste enfrentarán temperaturas extremas que oscilarán entre los 40 y 45°C, especialmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al mismo tiempo, las lluvias más intensas se concentrarán en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con posibles acumulaciones que podrían generar afectaciones en caminos rurales y tramos carreteros.

En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla y Morelos, se esperan lluvias fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Para la noche, la inestabilidad persistirá. En la Península de Yucatán se prevén lluvias fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, mientras que en el sureste se mantendrá la probabilidad de tormentas en Tabasco y Chiapas. Las lluvias podrían extenderse también hacia zonas del Bajío y parte del norte, como Nuevo León, Zacatecas y Coahuila, aunque con menor intensidad.

Las autoridades meteorológicas invitan a la población a permanecer atentos a los comunicados de Protección Civil y a mantener precauciones en esta jornada.

Foto: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)