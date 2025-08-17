Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 17 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 17 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Milpa Alta. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta tarde, a las 14:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán integrantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina (AIPP), desde el Ángel de la Independencia hasta la Cámara de Diputados, México por Palestina, para visibilizar la escalada de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que Israel, con apoyo de otros gobiernos imperialistas, ha llevado a cabo en la Franja de Gaza y Cisjordania; así como para exigir la ruptura de relaciones económicas, diplomáticas y militares entre el Gobierno de México y el ente sionista de Israel.

Por su parte, a las 09:00 horas, en la alcaldía Xochimilco, se concentrarán la Colectiva Feminista Las Parias Arguenderas en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, Antiguo Canal de Cuemanco, Col. Cuemanco. Mercadita y Autogestiva y Taller Popular, en contra de la violencia económica hacia las mujeres de la demarcación. No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas feministas.

Tráfico en CDMX hoy 17 de agosto

De hecho, en punto de las 09:00 horas, en la alcaldía Milpa Alta, se reunirán Mercaditas Autónomas Momoxcas en Plaza de San Martín, Av. Miguel Hidalgo y Cjon. Tláloc, Col. San Pedro Atocpan. Mercadita feminista, en contra de la violencia económica hacia la mujer milpatense. No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas feministas en la demarcación; además, se espera un aforo de 60 personas.

Finalmente, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se verán miembros del Frente Alimentario Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Islas de la institución, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria. Se concentrarán para trasladarse y unirse a la marcha México por Palestina que partirá del Ángel de la Independencia.

Fuente: Tribuna