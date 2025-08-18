Beatriz Gutiérrez Müller desmiente mudanza a España junto a su hijo Jesús Ernesto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 18 de agosto de 2025, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó categóricamente las versiones publicadas por el diario español ABC, en las que se afirmaba que ella y su hijo menor, Jesús Ernesto, se trasladarían a vivir a Madrid, España, y que incluso vivirían en una zona exclusiva.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la historiadora Gutiérrez Müller cuestionó directamente la información y criticó a los medios de comunicación que replicaron esta versión sin hacer la investigación correspondiente. Señaló que tanto ella como el hijo menor de AMLO permanecen en México y continúan con sus actividades habituales, desmintiendo así los rumores que surgieron durante el fin de semana.

La esposa del expresidente AMLO negó que se mudará a España. Foto: Twitter

Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto", expresó en su posicionamiento este lunes.

Gutiérrez Müller se lanza contra medios internacionales y nacionales

En su mensaje, la académica comparó al diario español con algunos de los medios de comunicación más influyentes de México, a los que calificó como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta". Aseguró que este tipo de publicaciones responden a un interés político por atacar a quien fuera presidente de México y fundador del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Ese lindo señor originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá", declaró la escritora en referencia a López Obrador.

Asimismo, lamentó que, por esta forma de actuar de algunos medios, intenten involucrarla en la vida política del país, cuando siempre se ha mantenido al margen: "Soy independiente de la política. No estoy en eso", precisó.

¿Qué publicó ABC sobre Gutiérrez Müller?

Cabe señalar que el diario ABC había difundido el sábado 16 de agosto que Gutiérrez Müller planeaba mudarse al barrio exclusivo de La Moraleja, en la ciudad de Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto, de 18 años. Según el reporte, el joven iniciaría sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid.

La publicación retomó el papel que desempeñó la investigadora en el sexenio de López Obrador, recordando que fue una de las principales impulsoras de la iniciativa para que España ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista de México. En su encabezado, el medio subrayó lo que calificó como un "cambio radical" en la vida de Gutiérrez Müller: "De exigir disculpas de España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid".

De acuerdo con ABC, esta supuesta decisión personal reflejaría tanto una distancia con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como un posible alejamiento del expresidente López Obrador, con quien Beatriz Gutiérrez ha mantenido una relación cercana y de apoyo político durante más de dos décadas.

