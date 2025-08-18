El hijo de AMLO, 'Andy' López Beltrán, de nuevo en polémicas; esto gastó en japón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las lujosas vacaciones del hijo del anterior presidente de la república, Andrés Manuel López Beltrán, apodado como 'Andy', no solo han sido escandalosas por la ideología juarista que el partido Movimiento Regional Nacional (Morena) mantiene como el principal pensamiento que debe regir sobre los funcionarios que ejercen en el poder; incluso la presidente mencionó que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

Después de que Claudia Sheinbaum, así como otros funcionarios parte de Morena, criticaran el viaje del funcionario, ha salido a la luz el monto de cuánto pagó durante su estadía en el hotel The Okura en Tokio. Según información revelada por Aristegui Noticias, el Secretario de Organización de Morena gastó cerca de 177 mil pesos en conceptos de hospedaje, cenas, spa, además de lavandería durante los 14 días de su estancia en el exclusivo complejo.

La información que el sitio web bajo la periodista Carmen Aristegui y firmada por Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro ha hecho pública el día 17 de agosto, muestra grandes cantidades que el hijo de López Obrador negó haber pagado anteriormente en una carta, en la cual expresaba haber pagado 7 mil 500 pesos por noche, así como haber viajado en aerolíneas comerciales y no en avión privado; mencionó también encontrarse bajo un "linchamiento político".

Aunque la cantidad que mencionó haber pagado por noche es muy similar a los 60 mil 500 yenes que equivaldrían a 7 mil 630 pesos mexicanos, hubo otras cantidades que saltaron a la vista de la mayoría, puesto que no solo gastó 8 mil 400 pesos en room service, sino que durante los primeros días de su estadía pagó en el restaurante 'Sasanka', parte del hotel, donde la cuenta fue de 377 mil 600 yenes, siendo 47 mil 627 pesos mexicanos.

Levantando críticas por parte de opositores y seguidores, siendo que esta cantidad es incluso mayor a los 43 mil 957 pesos del salario quincenal que ganan los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena. Finalmente, aunque el funcionario dijo saber vivir “en la justa medianía”, estaría pagando una cuenta final de un millón 405 mil 530 yenes, lo que sería la cifra equivalente de 178 mil 734 pesos mexicanos, generando confusión por el alrededor de 105 mil pesos que reconoció públicamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui