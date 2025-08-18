Monzón mexicano y ondas tropicales provocarán lluvias y calor en México HOY lunes 18 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Y si hoy, lunes 18 de agosto de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en México, ya sea por fines laborales o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, particularmente, porque este día estará marcado por fuertes lluvias y altas temperaturas en diferentes regiones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 18 de agosto se pronostican lluvias significativas en diferentes regiones, acompañadas de vientos fuertes y posible caída de granizo. Las condiciones del tiempo se verán influenciadas por la onda tropical número 23, el monzón mexicano y la llegada de la onda tropical número 24.

Desde temprano se registraron chubascos en entidades como Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro. Igualmente, en estados como Chiapas y Oaxaca, las lluvias comenzaron desde las primeras horas, lo que elevó el riesgo de deslaves en zonas montañosas.

Durante la tarde, las condiciones se tornarán extremas. El SMN advierte lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, además de precipitaciones intensas en el sur de Chiapas. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían arrastrar granizo en varias localidades.

Mientras tanto, el norte del país enfrentará temperaturas críticas: en Sonora, Sinaloa y Chihuahua los valores oscilarán entre 40 y 45°C, lo que representa un riesgo de golpes de calor y deshidratación. En paralelo, el avance de la onda tropical número 23 y el ingreso de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México incrementarán las lluvias en Colima, Michoacán, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, donde se esperan tormentas que complicarán la movilidad urbana.

En la península de Yucatán, los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes hacia la tarde, aunque sin descartar tormentas más intensas hacia la noche.

La jornada cerrará con un ambiente muy variable. En el norte, aunque las temperaturas comenzarán a descender, el calor persistirá en regiones como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Los vientos serán un factor clave, ya que se prevén rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, con riesgo de tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

En el centro y occidente del país, las lluvias podrían prolongarse hasta la madrugada, con mayor incidencia en Jalisco, Michoacán, Morelos y Puebla.

Las autoridades meteorológicas insisten en tomar precauciones ante este panorama. Las lluvias intensas podrían generar afectaciones urbanas, cortes de energía y complicaciones en carreteras, especialmente en estados del sur y sureste. Mientras que en el norte se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)