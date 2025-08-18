Mujeres Bienestar 60-64 años: Calendario de inscripción del 18 al 23 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pensión Mujeres Bienestar 2025 continúa avanzando con el registro para mujeres de entre 60 y 64 años de edad, un apoyo económico impulsado por el Gobierno de México que busca respaldar a este sector de la población antes de que puedan acceder a la Pensión de Adultos Mayores.

De acuerdo con La Secretaría del Bienestar, del 18 al 23 de agosto se llevará a cabo un nuevo bloque de registros en distintas entidades del país. Las interesadas deberán acudir en la fecha que corresponda según la letra inicial de su primer apellido, con documentos en mano para agilizar el trámite.

la Pensión Mujeres Bienestar

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

El programa está dirigido a:

Mujeres de 60 a 64 años cumplidos.

Mexicanas que residan en el país.

Personas que no sean beneficiarias de otra pensión similar de carácter federal.

Este apoyo busca ofrecer un ingreso mensual de $3000 pesos (entregados bimestralmente), para contribuir el bienestar económico y social de las mujeres en edad cercana a la jubilación.

Documentos necesarios para el registro

Las interesadas en incorporarse al programa deberán presentar:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP en formato actualizado.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Teléfono de contacto (celular y/o fijo).

Calendario de registro del 18 al 23 de agosto

El registro se realiza según la letra inicial del primer apellido de la solicitante:

Lunes 18 de agosto: A, B, C.

Martes 19 de agosto: D, E, F, G.

Miércoles 20 de agosto: H, I, J, K, L.

Jueves 21 de agosto: M, N, Ñ, O, P.

Viernes 22 de agosto: Q, R, S, T.

Sábado 23 de agosto: U, V, W, X, Y, Z.

El trámite se realiza en los módulos del Bienestar habilitados en cada identidad federativa. Las ubicaciones exactas se pueden consular en la página oficial: gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Calendario de inscripciones

Este programa representa una oportunidad de apoyo económico y social para miles de mujeres que aún no alcanzan los 65 años, pero que muchas veces ya enfrentan dificultades para acceder al empleo formal o a ingresos estables. Con la Pensión Mujeres Bienestar, el Gobierno busca garantizar que este sector pueda transitar de manera más digna hacia la etapa de pensión universal para adultos mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui