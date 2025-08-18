¿Qué palabras acepta el SAT para transferencias bancarias? Estas son las 9 oficiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México continúa reforzando las medidas de control fiscal en las operaciones electrónicas. Una de las disposiciones más recientes establece que, al momento de realizar transferencias bancarias, los contribuyentes deben utilizar únicamente palabras aprobadas por la autoridad para llenar el campo de "concepto" o "motivo" de la operación.

Esta medida busca facilitar la fiscalización y evitar confusiones en los reportes financieros, además de reducir el riesgo de operaciones sospechosas que pudieran relacionarse con lavado de dinero o evasiones de impuestos. El SAT verifica dichos movimientos y puede generar alertas si detecta palabras de riesgo.

Transferencias seguras y en regla con el SAT

¿Cuáles son las 9 palabras aprobadas por el SAT?

De acuerdo con la disposición oficial, las transferencias bancarias deben registrarse utilizando alguna de estas 9 palabras autorizadas por el SAT:

Pago: La más común y segura sin levantar sospechas.

La más común y segura sin levantar sospechas. Depósito: Aceptada por bancos y el SAT, no se necesita justificar más detalles.

Aceptada por bancos y el SAT, no se necesita justificar más detalles. Préstamo: Si envías dinero a familia o amigos usar "préstamo" evita confusiones fiscales.

Si envías dinero a familia o amigos usar "préstamo" evita confusiones fiscales. Nómina: Si recibes salario y eres empleado, es totalmente valido la palabra nómina, garantizando claridad en pagos laborales.

Si recibes salario y eres empleado, es totalmente valido la palabra nómina, garantizando claridad en pagos laborales. Honorarios: Este término está permitido y facilita la relación con facturación.

Este término está permitido y facilita la relación con facturación. Servicios: Cuando pagas por un trabajo, la palabra "servicios" es una forma de aprobar el destino de la transferencia.

Cuando pagas por un trabajo, la palabra "servicios" es una forma de aprobar el destino de la transferencia. Compra: Cuando se adquiere un producto "compra" es una palabra aprobada que da seguridad en la operación.

Cuando se adquiere un producto "compra" es una palabra aprobada que da seguridad en la operación. Renta: El SAT lo reconoce como concepto válido y transparente.

El SAT lo reconoce como concepto válido y transparente. Regalía: Si transfieres dinero por motivos personales usar "regalo" evita malinterpretaciones.

Transfiere sin riesgos

Estas palabras funcionan como conceptos universales y permiten al SAT identificar de manera clara el motivo de transferencia, agilizando el rastreo de movimientos bancarios y su relación con obligaciones fiscales. Si los contribuyentes emplean conceptos distintos, poco claros o con abreviaturas no reconocidas, el SAT podría considerar la transferencia como operación irregular. Esto no solo podría generar retrasos en la conciliación bancaria, sino que también incrementa el riesgo de revisiones fiscales o auditorías.

La recomendación es ajustar de inmediato los conceptos al momento de hacer transferencias electrónicas, para evitar contratiempos o posibles sanciones. El SAT recordó que estas disposiciones aplican tanto a personas físicas como morales, por lo que se invita a los usuarios de la banca digital a mantener sus registros claros y actualizados. Con la homologación de estas palabras clave, México busca fortalecer el control fiscal y garantizar que las operaciones electrónicas sean transparentes, seguras y fáciles de verificar.

Fuente: Tribuna del yaqui