Sheinbaum desmiente rumor: Beatriz Gutiérrez Müller vive en México, no en España

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional. Este lunes 18 de agosto de 2025, la mandataria mexicana habló sobre los rumores del cambio de residencia de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tal como te hemos informamos en TRIBUNA, este fin de semana el diario español ABC aseguró que la también investigadora se había mudado a una exclusiva zona en la ciudad de Madrid, España, con su hijo menor, Jesús Ernesto. Agregó que, presuntamente, este movimiento tenía que ver con un presunto distanciamiento de la actual presidenta de México y de su esposo López Obrador.

Sheinbaum responde a rumores sobre Gutiérrez Müller. Foto: Facebook

En este contexto, la mandataria federal enfatizó que desde hace tiempo sabía que Gutiérrez Müller sigue viviendo en México y que continúa con sus actividades académicas. Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería, Sheinbaum Pardo cuestionó el tratamiento mediático que recibió la publicación extranjera y criticó que diversos analistas y comunicadores nacionales retomaran la información sin verificarla.

Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. Yo sabía que ella vive en México, ya lo respondió, ¡ah pero la mentira!", dijo la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

La mandataria también vinculó este episodio con lo que calificó como una ofensiva contra la Cuarta Transformación (4T). Según explicó, algunos medios priorizan difundir rumores o notas negativas en lugar de destacar logros sociales alcanzados durante el sexenio anterior, como la reducción de la pobreza.

¿Por qué me refiero a esto? Porque a pesar de que una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, eso no es algo bueno para el país, les duele", dijo la presidenta.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller desmintió de manera directa los señalamientos difundidos en el periódico español. A través de una carta publicada en redes sociales, subrayó que continúa viviendo en México junto a su hijo Jesús Ernesto y que no ha considerado mudarse al extranjero. TRIBUNA te comparte toda la información aquí.

