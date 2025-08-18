"Solo temas legislativos": reunión entre Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su mañanera de este lunes, 18 de agosto, que en el transcurso de la tarde-noche tendrá una reunión con el Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y el Coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Adelanto que esta junta tendrá como objetivo principal solo los temas legislativos.

La aclaración fue hecha después de que en la ronda de preguntas de la prensa en el Palacio Nacional, cuestionaran sobre si solo se verán temas oficiales, a lo que la presidenta aseguró que no tendrán lugar otros temas que no sean referentes al próximo periodo de sesiones que iniciará el próximo primero de septiembre. "Nos vamos a ver ya hacia la tarde-noche. Vamos a ver el periodo de sesiones, que ya empieza el 1 de septiembre; ya es pronto, son menos de 15 días”, mencionó.

Además de temas como la Reforma al Poder Judicial, la Ley de Aduanas y el Paquete Económico 2026 (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), la mandataria indicó que se estarán presentando nuevas iniciativas para ser enviadas al congreso. “Que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones“, dijo.

Otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, para que ellos conozcan las iniciativas”, indicó Sheinbaum.

La reunión entre los funcionarios y la presidenta de la República no solo implica a la política en materia de lo legislativo, sino que reafirma el papel de la mandataria dentro del Congreso, puesto que refuerza su lugar como la actual jefa del movimiento. Además de ayudar a disipar los rumores de alejamiento entre la jefa de Estado y figuras dentro de Morena como Monreal y Hernández, los cuales siguen siendo señalados como parte de polémicas recientes.

Finalmente, el encuentro podría ser una manera en que el movimiento busca avanzar a otros temas de índole estratégica y técnica. Después de los rumores que se han levantado en las últimas semanas sobre los integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), yendo desde viajes al extranjero, cuestionados por la ideología juarista que tiene el partido, hasta presuntos vínculos no directos con el crimen organizado, como el caso de Bermúdez Requena.

Fuente: Tribuna del Yaqui