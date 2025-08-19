Lanza gobierno de Sheinbaum Rutas de la Salud para garantizar abasto de medicamentos en IMSS-Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México puso en marcha este lunes las Rutas de la Salud, una estrategia nacional para distribuir de manera eficiente medicamentos esenciales en las clínicas del programa IMSS-Bienestar. Esta iniciativa, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar el abasto continuo en más de ocho mil unidades médicas del país, priorizando la atención en el primer nivel.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, presentó el plan como una acción coordinada entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México).

Vamos a cubrir el abasto al 100 por ciento cada mes, eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importantes como hipoglucemiantes, analgésicos o antihipertensivos", subrayó Svarch.

IMSS-Bienestar recibe kits médicos mensuales

Kits para centros de salud

Los medicamentos serán entregados mensualmente en paquetes ya organizados, denominados kits rearmados, que contienen 147 claves médicas esenciales definidas por los Programas Nacionales de Salud (Pronam). Estos tratamientos incluyen atención para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, así como analgésicos básicos.

Antes se mandaban de forma fraccionada ahora se mandan en un paquete logístico en donde están de manera ordenada todos los medicamentos que requiere un centro de salud por un mes", explicó el funcionario.

Cada kit tendrá para abastecer un mes de consultas, adaptándose al tamaño y demanda de cada clínica. Del 19 al 23 de agosto se entregarán más de 10 mil kits en ocho mil 61 unidades médicas, mediante más de mil rutas distribuidas en 23 estados del país.

Las Rutas de la Salud recorrerán los estados donde ya opera el modelo IMSS-Bienestar. Las únicas entidades excluidas del proyecto por el momento son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.

Fuente: Tribuna del Yaqui