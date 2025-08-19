Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3983 de hoy martes 19 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es martes 19 de agosto de 2025 de Sorteo Mayor en la Lotería Nacional. ¿Crees tener suerte? Si es así, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3983, que hace alusión al 60 aniversario de haberse creado el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), un organismo creado para atender las necesidades de la industria petrolera de México.

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es celebrado todos los martes y se pueden ganar 21 millones de pesos en tres series. El costo del cachito es de 30 pesos y el costo de la serie es de 600 pesos; aquí te compartimos todos los detalles y los números que salieron con premio.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3983

Premio Mayor 21 millones de pesos:

27415

Segundo premio 2,550,000 pesos:

35109

Tercer premio 900,000 pesos:

57634

Cuarto premio 240,000 pesos:

06109

Quinto premio 240,000 pesos:

17783

Sexto premio 240,000 pesos:

01804

Séptimo premio 240,000 pesos:

38812

Octavo premio 120,000 pesos:

22869

Noveno premio 120,000 pesos:

49265

Décimo premio 120,000 pesos:

48128

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

07383

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

32878

Lista de resultados de hoy martes 19 de agosto

¿Qué celebra el Sorteo Mayor No. 3983?

De acuerdo con el boletín de la Lotería Nacional, se celebra la creación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que se realizó el 23 de agosto de 1965. "Cumplimos 60 años, realizando una transformación profunda para atender los nuevos retos del sector energético, con un enfoque hacia la gestión eficiente del petróleo, la transición energética y las energías renovables, con una perspectiva estratégica y de innovación tecnológica, manteniendo su cultura de inclusión, equidad de género y cuidado del medio ambiente", señala el sitio de la Lotería Nacional.

¿Cuánto se puede ganar en el Sorteo Mayor?

En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de cada tres participantes resulta premiado.

Si compraste las tres series completas, podrías obtener el premio mayor de 21 millones de pesos.

Si adquiriste una sola serie, podrías ganar hasta 7 millones de pesos.

En caso de haber comprado un solo cachito, el premio máximo al que puedes aspirar es de 350 mil pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui