Pronóstico del clima en México: Martes 19 de agosto con TORMENTAS eléctricas e intenso CALOR

Ciudad de México.- El clima de este martes 19 de agosto de 2025 estará marcado por contrastes extremos a lo largo del país. Mientras que varias regiones enfrentarán lluvias de fuerte a intensa magnitud, impulsadas por fenómenos atmosféricos como el monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión, en los estados del norte continuará un ambiente extremadamente caluroso. Aquí el pronóstico del tiempo para esta jornada; ¡toma nota!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua),este martes la interacción de sistemas atmosféricos de gran escala determinará la jornada climática. El monzón mexicano, activo sobre el noroeste, propiciará lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, mientras que la inestabilidad generada por canales de baja presión y la entrada de aire húmedo desde el Golfo de México ocasionará precipitaciones intensas en el sur y sureste, especialmente en Oaxaca y Chiapas.

Así será el clima en México este martes 19 de agosto. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, el avance de las ondas tropicales 23 y 24 influirá en el occidente y la península de Yucatán, donde se esperan tormentas de gran intensidad acompañadas de actividad eléctrica.

Tarde de contrastes: Lluvias intensas en el sur y calor extremo en el norte

Al caer la tarde, los efectos del monzón mexicano y de los canales de baja presión se intensificarán. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, crecida de ríos y encharcamientos. De igual manera, se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en estados como Puebla, Morelos y el Estado de México (Edomex) se registrarán tormentas de intensidad fuerte.

En paralelo, las temperaturas alcanzarán niveles críticos en el norte del país. El noreste de Baja California tendrá valores superiores a los 45°C, mientras que en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los termómetros oscilarán entre 40 y 45 °C, generando un ambiente extremadamente caluroso que puede representar riesgos para la salud, especialmente en horas de mayor radiación solar.

Al anochecer, las lluvias continuarán en gran parte del sur y sureste, con tormentas que podrían prolongarse en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En la península de Yucatán, tanto Yucatán como Quintana Roo experimentarán precipitaciones muy fuertes, impulsadas por la onda tropical 24, que traerá actividad eléctrica y posibles vientos intensos en costas. En el centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), se mantendrán intervalos de chubascos con cielo mayormente nublado, mientras que en el norte persistirá el calor, con mínimas elevadas que rondarán los 30 °C en estados fronterizos.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)