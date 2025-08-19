Sheinbaum se lanza contra la DEA y niega el 'Proyecto Portero': "No hay ningún acuerdo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 19 de agosto, la mandataria mexicana negó que exista un convenio entre México y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) relacionado con el denominado 'Proyecto Portero'.

La aclaración se dio durante su rueda de prensa matutina, luego de que la dependencia estadounidense anunciara, el pasado lunes 18 de agosto, una supuesta estrategia conjunta para combatir a los cárteles. La jefa del Ejecutivo Federal subrayó que el Gobierno de México, hasta el momento, no ha establecido ningún acuerdo con la DEA ni con alguna otra institución extranjera para la operación señalada.

La DEA emite el comunicado, no sabes con base en qué […] No hemos llegado a ningún acuerdo", expresó la presidenta de México.

Es importante señalar que el anuncio de la DEA hizo referencia a un proyecto enfocado en los llamados "guardianes", operadores de los cárteles que controlan rutas de contrabando en la frontera y que, según la agencia, serían objetivo principal para reducir el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos (EU), así como el flujo de armas y dinero en sentido contrario hacia México.

Frente a esto, la mandataria mexicana destacó que la única participación reciente de funcionarios nacionales en actividades internacionales fue un taller en Texas dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): "No hay ningún acuerdo para alguna operación particular, que se acordado recientemente con la DEA"

Es impoprtante aclarar esto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de EU que no se haya preguntado al gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de EU está marcada por la constitución […] y ley de la seguridad nacional", agregó.

La presidenta explicó que lo que sí se encuentra en preparación es un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está prácticamente listo para firmarse en próximos días. Dicho convenio, sostuvo, se basa en principios de soberanía, respeto mutuo, operación exclusiva en los territorios de cada país y coordinación sin subordinación. Aclaró que dentro de este marco se contemplan planteamientos generales de colaboración, pero ninguno de carácter operativo con la DEA como lo planteaba el anuncio de la agencia.

Asimismo, recordó que México mantiene comunicación formal con otras instancias estadounidenses, como el Comando Norte, la Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad, pero insistió en que no existe un acuerdo específico que valide el 'Proyecto Portero'

Sheinbaum enfatizó que cualquier acción conjunta debe anunciarse de manera bilateral y con el aval del gobierno mexicano.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'