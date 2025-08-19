Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 19 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 19 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta tarde, a las 14:00 horas, habrá una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc de la ONG Mi Valedor en la estación Doctores, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro; su destino es el Jardín de Santiago, Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco. Será una marcha pacífica en conmemoración del Día Internacional de Luchas de las Personas en Situación de Calle; esto con motivo de la inauguración de la expo fotográfica Si me despiertan bruscamente me han robado mi fortuna.

De igual forma, en punto de las 11:00 horas, se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc integrantes de la Resistencia Civil Activa y Pacífica; el punto de encuentro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exigen la anulación total del proceso electoral que designó a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF). Aseguran que representa una "farsa" y una simulación "política" que pone en riesgo la autonomía e independencia judicial en México.

Tráfico en CDMX hoy 19 de agosto

Ante todo, a las 14:00 horas, en la alcaldía Tlalpan se reunirá la comunidad estudiantil de la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Será una asamblea estudiantil para discutir sobre la disminución de oferta de cursos del semestre 2025-2, el empalme de cursos obligatorios y los horarios de atención en jefatura. Se espera un aforo aproximado de 100 personas.

Alrededor de las 18:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez se reunirá el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX en el Mercado 1 de Diciembre, Uxmal No. 51, Col. Narvarte Poniente. Realizarán una asamblea en la que los temas a tratar serán los avances respecto al abasto popular y la homologación y regularización administrativa de los mercados públicos de la Ciudad de México.

Fuente. Tribuna